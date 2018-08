M. GaÃ¯d Salah Ã  la 4e RÃ©gion militaire : Une importance stratÃ©gique

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé avant-hier la cérémonie d’installation du nouveau Commandant de la 4e Région militaire à Ouargla, le général-major Hassan Allaïmia, en succession au général-major Cherif Abderezzak, mis à la retraire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (î).

Cette installation est intervenue «au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la

Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 25 août 2018». À l’entame et par fidélité à la mémoire des Chouhada, le général de corps d’armée a «observé un moment de recueillement sur l’âme du chahid Chihani Bachir, dont le siège de la Région porte son nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des valeureux chouhada». Par la suite, et en présence des cadres et des personnels de la Région, le chef d’Etat-major de l’ANP «a annoncé l’installation officielle du général-major Hassan Allaïmia, nouveau commandant de la Région, et lui a remis l’emblème national».

«Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, Ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 25 août 2018, j’installe officiellement, en ce jour, le général-major Hassan Allaïmia, commandant de la 4e Région militaire, en succession au général-major Cherif Abderezzak», a déclaré le général de corps d’armée. Par la même occasion, le chef d’Etat-major a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la Région, où il a prononcé une allocution, suivie via visioconférence par toutes les unités des 4e et 6e Régions militaires, et à travers laquelle il a mis l’accent sur l’«importance stratégique de cette Région militaire et sur les efforts consentis pas ses unités dans le cadre de la sécurisation de nos frontières nationales Sud-Est et des points névralgiques sur le territoire de la Région». «Sur cette démarche, l’ANP, digne héritière de l’armée de Libération nationale (ALN) appuyée par le soutien indéfectible de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, demeurera attachée à l’accomplissement de ses missions constitutionnelles avec dévouement et compétence et dans toutes les conditions et circonstances. Elle ne sera jamais entravée par d’éventuels défis et enjeux. À dire vrai, les enjeux majeurs qui méritent de fournir de laborieux efforts pour les remporter sont l’enjeu de la sauvegarde de l’indépendance de l’Algérie, le renforcement des fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale et la préservation de la force et de la cohésion de son peuple», a fait valoir le général de corps d’armée. «Nous sommes clairement conscients que l’Algérie demeure toujours confrontée à de multiples défis qu’elle doit gagner. Sur ce, l’ANP s’estime porteuse d’un message nationaliste noble aux portées historiques voire prospectives et se voit toujours mobilisée au service de son peuple et sa patrie», a-t-il souligné. M. Gaid salah a «exhorté les personnels des unités de la Région et tous les personnels de l’ANP, à intensifier leurs efforts persévérants et inéluctables et à être clairement conscients que l’ANP, digne héritière de l’ALN a toujours besoin de tout effort sincère et dévoué au service de la sauvegarde de la sécurité de l’Algérie, de sa stabilité et de tous ses remparts», relève le communiqué.

«Dans ce contexte précisément, les hommes de l’ANP, digne héritiers de l’ALN sont amplement engagés à défendre toutes nos frontières terrestres, nos eaux territoriales et notre espace aérien», a fait savoir le chef d’Etat-major de l’ANP, relevant que «certes, c’est une lourde responsabilité qui exige de ces hommes de maitriser parfaitement les impératifs de l’accomplissement adéquat des missions assignées et de veiller à améliorer leurs compétences, de forger leur savoir-faire et de développer leurs habiletés et capacités professionnelles».

«Telles sont les véritables qualités que nous veillons à promouvoir chez les cadres d’aujourd’hui et de demain, avec lesquels nous comptons prendre le cap de la modernisation de notre armée et de sa mise rationnelle et graduelle sur les rails du professionnalisme qui, comme vous le savez, constitue de longs pas de qualité franchis déjà par nos Forces armées sur plus d’un niveau. Ceci augure assurément, de notre capacité à franchir d’autres étapes, et nous les franchirons certainement car nous avons de grandes ambitions et des aspirations professionnelles légitimes que nous persévérons à concrétiser sur le terrain en toutes circonstances et conditions», a affirmé le vice-ministre de la Défense nationale. Le général de corps d’armée a, par la suite, écouté les interventions des personnels de la Région qui ont «réitéré leur indéfectible engagement à défendre l’intégrité territoriale de notre pays», conclut le communiqué.