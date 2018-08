Un Â« Plan Marshall Â» : pour la sauvegarde de notre environnement

Notre pays est sans conteste considéré comme l’un des plus beaux qui soient sur la planète. C’est d’ailleurs attesté par de nombreux spécialistes. Seulement voilà, il est victime du non-respect flagrant de son environnement, soit-il urbain ou rural. Un véritable «Plan Marshall» de réhabilitation de son espace patrimonial devrait être mis concrètement en route dans les plus brefs délais.

S’agissant du respect de l’environnement dans notre pays, il n’y a plus lieu, à notre humble avis, de continuer de se voiler la face. Le désastre est tel qu’il faudrait des travaux d’Hercule version moderne pour arriver à bout de ce phénomène multidimensionnel. En conséquence, il nous semble urgent d’appréhender la réalité de façon plutôt objective, autrement dit en évaluant préalablement, de façon sérielle, dirions-nous, les dégâts incommensurables jusque-là commis. Et, en retour, prévoir d’apporter les solutions idoines, autrement dit de celles qui soient à la mesure de la dangerosité de ces dégâts pour notre pays. Bien sûr, ce serait au cas par cas — entendre par là secteur par secteur d’activité —, mais de façon tout aussi coordonnée, totalisante, avec une mise en œuvre conjuguée de tous les moyens existants (humains, financiers, matériels).

Certes, on ne peut ignorer les efforts déjà déployés en ce sens par les institutions et structures étatiques concernées, en premier lieu le ministère en charge de la question de l’Environnement. Mais au regard de la gravité de la situation — qui ne cesse d’augmenter chaque jour que Dieu fait —, ces efforts restent malheureusement insuffisants, voire insignifiants ; particulièrement au regard de l’ampleur du sinistre en question. Alors, peut-être faudrait-il, dans le cas qui nous interpelle présentement, se résoudre enfin à privilégier au moins ces deux démarches combinées tant évoquées jusque-là par de nombreux lanceurs d’alerte : autrement dit à privilégier deux méthodes efficientes : la sensibilisation, d’une part, la répression des fraudes, d’autre part. Autrement dit, deux démarches à entreprendre d’ores et déjà, de façon binomiale, aux fins d’amener à terme les citoyens, les entreprises et les responsables administratifs à respecter et à faire respecter durablement, de façon pérenne, dirions-nous, l’environnent dans notre pays : primo, commençons par la sensibilisation. Tous azimuts : non seulement cela s’entend, mais cela devrait aussi aller de soi.

Dans ce cas de figure, tous les moyens dits «hard», pour ne pas dire lourds, comme l’école et les associations citoyennes crédibles, tous les médias confondus — radios, chaînes télévisuelles, presse écrite, tous les réseaux sociaux et même les mosquées — ces moyens-là existent. Peu ou prou. Ils ont déjà bien servi, du moins pour certains d’entre eux dans un passé encore récent, à soutenir, du moins à tolérer quelque peu la surenchère moralisatrice dans notre pays, non ?



Sanctionner sévèrement tout acte qui contreviendrait à la législation en vigueur



Alors, pourquoi ne serviraient-ils pas, une fois de plus, mais cette fois à défendre une cause autrement plus noble, à savoir le respect urbi et orbi de l’environnement, du moment que c’est dans l’intérêt général bien compris ? Ces moyens lourds devraient ainsi être mis de nouveau à contribution par l’État. Bien entendu de façon préventive, et non seulement curative. Et, surtout, surtout, être inscrits dans la durée, telle une encre indélébile. En commençant, d’ailleurs, par une école citoyenne normée, qui puisse, dès les bancs de l’école, doter à terme le futur citoyen de l’aptitude à pouvoir agir, en tant que responsable dans la cité, sur son environnement immédiat.

Deuxio, la répression des fraudes. Eh oui, toutes les lois, tous les décrets d’application et arrêtés possibles et imaginables devraient être réactivés et appliqués cette fois-ci sans état d’âme, pour sanctionner sévèrement tout acte qui contreviendrait à la législation en vigueur, laquelle, au besoin, serait actualisée pour parer à des cas non prévus, et donc jusque-là non punis. À cet égard, il suffit seulement d’inviter les esprits sceptiques à en convenir : l’une des rares fois, pour ne pas dire la seule fois où le citoyen a dû obtempérer dans le bon sens, c’est pour le port obligatoire de la ceinture de sécurité, lequel, faut-il s’en réjouir, est devenu pratiquement un réflexe aujourd’hui lorsqu’on monte en voiture. Et cela pourquoi ? Tout simplement parce les procès-verbaux et les amendes répétés étant de rigueur depuis bientôt cinq ans, ils on fini, avec la durée, par être admis et respectés comme il se doit. Comme quoi, dès qu’on menace de toucher à la bourse du citoyen, celui-ci réagit : Dieu merci, de façon plutôt positive. L’exemple à suivre est donc donné. Il suffit de s’en inspirer pour celui qui peut contribuer — durablement, bien entendu — au respect de l’environnement dans notre pays.

Entre autres, par exemple, à travers l’instauration de procès-verbaux de façon globale pour les immeubles — et non seulement pour les citoyens à titre individuel — pour tout jet d’ordures ménagères en dehors de la plage horaire indiquée. Il faut juste espérer, à ce titre, que cette formule amènera les syndicats d’immeuble à faire respecter cette contrainte vieille comme le monde. Sinon, ce serait, ultime mesure, la cotisation prélevée obligatoirement chez tous les locataires, pour régler toute éventuelle amende. Comme quoi un seul locataire indélicat pourrait amener tous les autres à devoir contribuer au règlement de l’amende en question…

Pour tout dire, c’est grâce à cet esprit de citoyenneté — acquis par nos enfants d’abord à l’école, donc par de futurs citoyens à leur tour —que nous pourrons combattre toutes sortes d’avatar et de méfait dus à une méconnaissance, doublée d’une indiscipline, voire d’un esprit carrément malveillant qui aujourd’hui caractérise l’attitude de bon nombre d’Algériens lamda face à leur environnement. Cette panoplie des mesures à mettre en œuvre dans le sens de la mise en route de la sauvegarde et protection de notre environnement va demander du temps, nous n’en disconvenons pas. Mais n’est-ce pas là le prix à payer pour que notre pays redevienne enfin vivable et fréquentable, tant par les nationaux que par les étrangers ?

