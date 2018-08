Campagne nationale de nettoiement : Promouvoir la culture de lâ€™hygiÃ¨ne

Première du genre, cette campagne s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des citoyens à la protection et au respect de l'environnement. C’est ce qu’a déclaré, hier, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables.

Supervisant le lancement d'une campagne nationale pour le nettoyage de l'environnement à travers tout le territoire national, dont elle a donné le coup d'envoi à Alger, Fatma-Zohra Zerouati s'est donné comme objectif de sensibiliser les citoyens à la propreté dans les quartiers. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à donner de sa personne afin de montrer l'exemple sur l'importance de protéger l'environnement. «J’insiste sur la nécessité d’impliquer le citoyen dans des actions de nettoyage pour améliorer l’ environnement», a-t-elle indiqué.

Des comités de quartier, des associations, des cadres du ministère, des employés de NetCom, ainsi que des citoyens ont participé a cette première opération qui a concerné les communes de Bab El-Oued (cité des Eucalyptus), de Sidi M’hamed (cité 9e Groupe) et de Bachdjarah, à la cité des Palmiers. Mme Zerouati a réussi a faire adhérer le plus grand nombre possible des citoyens «à la culture de préservation de l'environnement».

«Ce n’est pas la première opération de nettoyage que nous avons organisée. Nous en avons initié plusieurs par le passé. Notre mission est d'éliminer les décharges sauvages qui envahissent nos quartiers et nos villes», a-t-elle affirmé. La ministre a tenu à préciser que cette campagne concerne toutes les wilayas du pays, ce qui va forcément inciter les citoyens à «l’adoption d’un comportement positif» et à l’inculquer par la suite aux jeunes générations. «La préservation de la propreté de l'environnement ne relève pas uniquement des autorités publiques. Il s'agit d'une action participative nécessitant l'adhésion et la mobilisation du citoyen, pour promouvoir le sens du civisme afin de protéger et de mettre en valeur les ressources environnementales», a-t-elle noté, soulignant que l'existence de la volonté politique, des technologies et l'affectation d'importantes enveloppes financières pour les investissements s'inscrivant dans le cadre des stratégies de protection de l'environnement sont des démarches dont les objectifs escomptés ne peuvent être réalisés en l'absence d'une culture environnementale avec toutes ses dimensions.

S'exprimant à cette occasion, Mme Zerouati a révélé l'élaboration d'un projet environnemental à Alger-Centre, et expliqué que les autorités locales ont engagé une réflexion qui vise à recenser tous les points noirs, pour établir par la suite une stratégie afin de les éliminer définitivement. «Ce projet va permettre d’améliorer le cadre de vie de l’Algérois. Il faut prendre en charge tous les points noirs et en faire des espaces de bien-être. C’est avant tout un acte de civisme. Il faut apprendre ces gestes à l’école et éduquer nos enfants à la protection et à la sauvegarde de l’environnement», a-t-elle souligné. La première responsable du secteur de l’Environnement a appelé en outre les mosquées à s’impliquer davantage afin de promouvoir la valeur hygiène, rappelant, dans ce sens, que l’«hygiène est une composante de la foi».

Sur les réseaux sociaux, les Algériens ont exprimé leur admiration à l’égard de l’initiative de Mme Zerouati, et assuré de leur engagement à participer d'une façon quotidienne à la propreté de leur environnement.

Sarah A. Benali Cherif