DGSN : Sensibiliser les citoyens

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a participé à la campagne de nettoyage, lancée jeudi dernier par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, et ce, à travers des actions de sensibilisation en direction des citoyens sur l'importance de préserver la propreté de l'environnement, a indiqué un communiqué de la DGSN.

A cet effet, les services de la Sûreté ont tracé, à travers tout le territoire national, plusieurs activités de proximité, notamment des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les dangers de la pollution de l'environnement et de vulgarisation des mécanismes de coercition à l'encontre des pollueurs.