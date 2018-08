Tissemsilt : Large adhÃ©sion de la population

Une large campagne de nettoiement des quartiers et rues de la ville de Tissemsilt, placée sous le signe «Pour un environnement sain», a été entamée jeudi dernier, a-t-on appris du directeur par intérim de wilaya de l'Environnement. Cette opération, qui entre dans le cadre des campagnes de nettoiement nationales, organisée à l'initiative du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, vise à assurer le nettoiement des principales artères et quartiers à forte densité de population du chef-lieu de la wilaya, à l'instar des rues du 1er-Novembre et Beloufa Larbi et les cités 320 logements et 119 logements, outre les places publiques, dont celle du 5-Juillet, a indiqué Ahmed Kiteb. Cette opération, qui s’est poursuivie jusqu'à hier soir, consistant à l'éradication des déchets ménagers, immondices et herbes sèches, s'est effectuée à l'aide de grands jets d'eau pour faire la grande toilette des rues et places publiques.

Plus de 130 agents de nettoiement relevant des entreprises et structures sus citées ainsi que 17 engins et camions de ramassage des ordures et immondices ont été mobilisés pour cette opération, selon le responsable.

M. Kiteb a souligné que l'objectif de cette campagne, qui a touché le reste des communes de la wilaya, entre dans le sillage des efforts visant à éliminer les différents points noirs et les décharges sauvages qui offrent un visage hideux des zones d'habitats urbaines.

Parallèlement à cette opération, une campagne de sensibilisation a été lancée pour sensibiliser les citoyens, les comités de quartiers et les associations locales à participer avec force dans les opérations de nettoiement de volontariat visant à préserver l'environnement et le milieu ainsi qu’effacer cette mine grise qui déteint le paysage des villes de la wilaya.