MÃ©dÃ©a : DÃ©contamination des dÃ©charges publiques

Les décharges publiques de Tablat et Draa-Smar, dans la wilaya de Médéa, qui constituent une véritable source de pollution de l’environnement, font l'objet de projets d’études, en prévision du lancement prochain d’opération de décontamination et de réhabilitation de ces deux sites, a-t-on appris jeudi dernier auprès de la direction de l’environnement de la wilaya.

Les projets d’études en question seront supervisés directement par le Fonds national de protection de l’environnement et du littoral (Fnel), dans le but de garantir la réussite des opérations de décontamination et de réhabilitation qui vont être menées au niveau de ces deux sites, a indiqué le directeur de l'environnement, Mustapha Rafaï.

Les bureaux d’études spécialisées choisis à cet effet, vont entamer, d’ici peu, leurs travaux sur les terrain et élaborer les plans d’exécution adaptés à chaque site, a-t-il ajouté, précisant que pour le cas de la décharge de Tablat, l’étude devrait porter sur deux aspects, la décontamination du site et la gestion des déchets ménagers, en attendant la délocalisation de la décharge vers un site approprié et moins menaçant pour l’environnement.

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerrouati, avait insisté, lors de sa visite à Tablat en janvier dernier, sur la nécessité de procéder, dans les meilleurs délais possibles, à l’éradication de la décharge sauvage de Tablat et d’entamer les travaux de décontamination du site afin d’éviter la pollution de la nappe souterraine de l’oued El-Had.

Une opération de prospection à été entamée par les autorités locales en vue de trouver un site de remplacement à l’actuelle décharge publique de Tablat, a souligné le même responsable, assurant que des propositions de choix de terrain présentées par la commission technique de la daïra sont actuellement à l’étude.

L’étude projetée au niveau de la décharge publique de Draa-Smar, à 4 km à l’ouest de Médéa, est destinée, selon ce responsable, à la réhabilitation de ce site de façon à améliorer la gestion de la décharge et à réduire son impact sur l’environnement et sur la santé des riverains. La décharge publique de Draa-Smar, crée à la fin des années 1980, accueille en moyenne 150 tonnes d'ordures ménagères/jour, issus de quatre communes, dont celle de Médéa.