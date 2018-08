Quand des habitants zappent la notion de civisme : bacs Ã  ordures videsâ€¦ DÃ©chets jetÃ©s sur le trottoir

Une grande campagne de nettoyage dans les différents quartiers de la commune de Mohammadia a été initiée par des bénévoles ayant répondu positivement à l’initiative lancée par le ministère de l’Environnement «Appelle tes voisins ! On va nettoyer».

Il est 11h40 en ce week-end accablé de chaleur, nous sommes à côté du Lido. Des débris de construction, meubles usagés, sacs à ordures ménagères sur les bords de rues, pourtant, les bacs à ordures sont visibles et justes à portée de main… mais hélas vides ! «C’est notre dose quotidienne, pas seulement de nausées, mais aussi d’incivisme», s’indigne Nadia Zaïm, habitante du quartier. Pour cette comptable retraitée, la responsabilité incombe clairement aux voisins «qui ne respectent pas les horaires de dépôt des déchets en soirée» et «qui jettent leurs ordures de façon anarchique dès les premières heures de la journée», ajoute-t-elle.

En effet, les horaires de dépôt des déchets sont fixés de 19h à 22h, au niveau d’Alger, mais le plus souvent les habitants des quartiers ‘‘oublient’’ cela. Résultat : « Le quartier croule sous une avalanche des déchets ménagères, sans parler d’odeurs pestilentielles», explique Nadia, vexée de constater «que les voisins, avec ces manières d’agir, ont tendance à ignorer complètement les risques sur la santé quand c’est eux qui salissent, alors qu’ils ne cessent, chaque été, d’exprimer leur indignation et de se plaindre des moustiques et insectes nuisibles», dit-elle. Pour Yazid Sahraoui, un fonctionnaire habitant au même quartier «la fête de l’Aïd El Adha était le moment propice d’une cruelle découverte : la propreté ne figure pas dans l’échelle des valeurs de certaines gens qui ont laissé derrière eux des tonnes de déchets après le sacrifice des moutons. Heureusement que ce n’est pas le comportement de la majorité», dit-il. Quel est l’intérêt à participer à l’opération de ramassage de déchets aujourd’hui ? Ce fonctionnaire a répondu «l’idée est bonne, nous avons besoin de ce genre d’initiatives, au moins pour inculquer au gens l’esprit de l’action collective», et d’ajouter en pointant l’index sur les déchets qui jonchaient la voie publique, à quelques mètres de nous «si tous les voisins s’organisent en quelques heures tout sera nettoyé, et cela sera bénéfique pour tous», plaide-t-il.



Encourager un changement de comportements



Effectivement une action collective est ce qui permet d’encourager un changement de comportements irrespectueux envers l’environnement. Dans le petit jardin près du lycée Tamaris, nous avons croisé Rabah Sellami, étudiant à la faculté de droit d’Alger, il nous explique, les yeux scotchés sur son phone que «le comportement des adultes influe sur celui des enfants». «Quand un enfant observe que son père crache partout, ou jette sa chique et essuie ses doigts sur un arbre, que sa maman jette son sac poubelle depuis le balcon, il ne peut que reproduire ce genre de comportements».

Rabah ne semble pas s’indigner de s’asseoir au milieu de canettes et bouteilles en plastique vides éparpillées autour de lui «un jardin est un lieu de détente, loin du grabuge de la ville. C’est incompréhensible que des gens laissent derrière eux des déchets qui défigurent l’espace. Ils oublient à quel point la propreté peut leur rend la vie agréable», constate-t-il.



Responsabilité partagée



Rabah nous fait savoir qu’il est au courant du lancement de l’opération de nettoyage. «J’ai appris l’information en surfant sur les réseaux sociaux», il estime «souhaitable d’inviter les gens à lancer eux-mêmes des initiatives dont ils pourront profiter ainsi que leurs familles, donc la société.» A la cité les Bananiers, les éléments de l’OPGI à côté des éboueurs s’activent ensemble pour ramasser les déchets jetés à même le sol «pourtant des bacs à ordures de différentes couleurs pour le tri des déchets existent», lance l’un d’eux. «Les gens veulent se persuader que c’est le travail des éboueurs uniquement, alors que ce sont leur habitation, ce quartier est à nous tous, logiquement les voisins doivent partager la responsabilité», souffle un autre suant à grosses gouttes.



Pour une culture civique



Effectivement, il y a cette réalité, nous sommes tous sur le même navire. La protection de l’environnement devrait être la responsabilité de chacun de nous. Or à défaut de mea culpa certains citoyens, malheureusement, continuent de couvrir la tête de cendres. Les photos diffusées sur les réseaux sociaux de Mme Fatma-Zohra Zerouati, qui a participé aux opérations de nettoyage avant-hier, ont le mérite de la clarté.

Loin des mises en scène, l’action de terrain qu’a initié Mme Zerouati encourage un changement comportemental et permet d’avoir un impact positif sur ce que doit être une action citoyenne. Par son initiative la ministre de l’Environnement invite à une prise de conscience quant aux dangers de la dégradation de notre cadre de vie. Cette initiative cadre avec les objectifs tracés par le ministère de l’Environnement qui pense déjà à la valorisation de cette source de richesse économique. Comment ? Commencer d’abord par le tri sélectif des déchets, ensuite le recyclage, les deux éléments d’une valorisation à la fois économique et énergétique. Mais cela ne peut se réaliser que si les citoyens arrivent à réaliser l’importance de se départir de leurs rebuts de manière responsable.

Les déchets ne mettent pas tous le même temps à se décomposer. Cela peut aller de quelques jours à des milliers d'années, une petite recherche sur Google nous donne ces quelques exemples. Déchets végétaux : de quelques jours à quelques mois. Mouchoirs et serviettes en papier : 3 mois. Papier journal : de 3 à 12 mois. Mégot de cigarette : 2 ans. Bouteilles plastiques : de 100 à 1.000 ans. Ces quelques exemples poussent à dire «celui qui sème les ordures récolte les maladies».

Tahar Kaïdi