Constantine : nouvelles constructions Ã  la nouvelle ville Ali-Mendjeli

Le programme de réalisation de 2.150 logements de la formule location-vente de l’Agence nationale d’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) implantés à la nouvelle ville Ali Mendjeli, dans la wilaya de Constantine, sera réceptionné «en décembre prochain», a indiqué mercredi le wali Abdessamie Saïdoune.

Au cours d’une conférence de presse portant sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2018-2019, le wali a précisé que le chantier des travaux d’aménagement extérieur et des VRD (voirie et réseaux divers) de ce programme est en phase de parachèvement. M. Saidoune a précisé que ce chantier connaît cependant «des difficultés au niveau du raccordement des voiries et réseaux divers (VRD)», soulignant que ceux-ci demeurent «tributaires de l’aménagement des réseaux secondaires et tertiaires de tout le plan de l’occupation du sol (POS), où est implanté ce quota de logements du programme AADL».

S’agissant du programme de réalisation de 6.000 logements de la même formule dans la localité «Retba», dans la commune de Didouche-Mourad, le wali a fait savoir que le taux d’avancement des travaux est de l’ordre de 95%, soulignant qu’une partie sera attribuée à ses bénéficiaires «au cours du premier semestre de l’année 2019».

Le chef de l’exécutif local a indiqué, au cours de cette conférence, que plusieurs infrastructures scolaires renforceront le secteur de l’éducation pour cette rentrée scolaire 2018-2019 à Constantine, notamment dans les villes d’Ali Mendjeli et Massinissa, ciblées par de vastes opérations de relogement.