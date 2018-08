Habitat : Des logements dÃ©cents pour les mÃ©nages

Prés de 300 familles de la commune de Messelmoune (Tipasa) ont bénéficié, avant-hier, de logements décents, dans le cadre du programme d’éradication de l’habitat précaire, portant ainsi à 8.200 le nombre de familles relogées, dans la wilaya depuis la fin 2017, a-t-on appris du directeur du logement, Mohamed Merdjani. La commission de wilaya chargée de la mise en œuvre de cette opération de relogement intervenant à la veille de la rentrée sociale, a entamé, jeudi passé, la distribution des clés aux familles bénéficiaires, en plus de leur évacuation vers leurs nouveaux appartements. Les familles bénéficiaires habitaient dans des bidonvilles implantés dans quatre sites majeurs de la commune de Messelmoune, à l’Ouest de Tipasa, a ajouté le même responsable. «Cette opération a permis l’éradication définitive des constructions précaires à Messelmoune», s’est-il félicité. Les assiettes évacuées seront exploitées dans la réalisation d’équipements publics, d’autant plus, a-t-il dit, que la commune de Messelmoune est une région de montagne boisée, accusant un manque en foncier destiné à l’implantation de projets publics, a expliqué le même responsable. Depuis la fin 2017, près de 8.200 familles ont bénéficié de logements dans le cadre des programmes d’éradication de l’habitat précaire et du logement public locatif, est-il signalé, par ailleurs.



Illizi, ville sans chalets



Par ailleurs, au moins 354 aides à l’habitat rural ont été octroyées mercredi soir aux bénéficiaires à travers les communes de la wilaya d’Illizi, a-ton constaté sur place. Il s’agit des communes d’Illizi (58 aides), Bordj El Haouas (136), Bordj Omar Driss ( 102), In Aménas (26), Djanet (30), et Debdeb (2), en sus de l’attribution de 49 actes de location de logements de type publics locatifs (LPL), dans le cadre de relogement des locataires des chalets au niveau du chef lieu de wilaya, ont expliqué les services de la wilaya. La wilaya d’Illizi avait bénéficié au titre de l’année en cours de 1.888 unités de l’habitat rural qui ont été réparties en trois tranches.

Un quota de 930 aides de ce programme a été déjà attribué au profit des différentes communes de la wilaya , alors que d’autres aides seront octroyées «prochainement», a indiqué le wali Aïssa Boulahia lors d’une cérémonie de la distribution de ces aides . Le même responsable a, à cette occasion, exprimé la volonté des services de la wilaya de coordonner avec le ministère de l’habitat, de l’urbanisme, et de la ville, pour la notification d’autres quotas supplémentaires, vu le «grand» engouement de la part des citoyens de la wilaya sur cette formule de logement. Dans le même contexte, la wali a indiqué que la wilaya a bénéficié récemment d’une enveloppe financière considérable au titre du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (FSGCL), qui sera destinée aux travaux d’aménagement et l’amélioration urbaine à travers toutes les communes de la wilaya.