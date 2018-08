Grande mosquÃ©e dâ€™Alger : Ã©lectricitÃ© et chauffage Ã  faible Ã©mission de carbone

Clarke Energy fournira les quatre moteurs à gaz Jenbacher, de General Electric, pour alimenter la centrale de trigénération de la grande Mosquée d’Alger, en construction à Mohammadia.

Les unités fourniront de l’électricité, du chauffage et du froid fiable et à faible émission de carbone ; ce projet atteste de la demande industrielle croissante pour la technologie de pointe : la trigénération

Clarke Energy, partenaire de distribution des moteurs à gaz Jenbacher en Algérie a été sélectionné par les promoteurs de Djamaâ El Djazaïr, a révélé un communiqué de presse de General Electric Algérie. Basé au Royaume-Uni, «Clarke Energy» fournira quatre moteurs à gaz «Jenbacher J320» pour une installation de trigénération qui alimentera la mosquée en électricité, chaleur et froid de manière «fiable» et «efficace».

L’installation de trigénération alimentée au gaz naturel fournira 4,25 mégawatts (MW) d’électricité, 4,3 MW de chaleur en hiver et 3,5 MW pour produire 6 MW d’eau réfrigérée en été. Il s’agit d’un système permettant de produire et valoriser simultanément de l’énergie électrique, de l’énergie mécanique et de l’énergie thermique.

Le président-directeur général de «Clarke Energy» ne cache pas sa satisfaction et sa fierté de contribuer à la réalisation de la Grande mosquée d’Alger : «Nous sommes ravis de soutenir le développement de la mosquée Djamaâ El Djazaïr en fournissant la technologie de la trigénération des moteurs à gaz Jenbacher de GE pour permettre à la mosquée de produire de l’électricité, de la chaleur et du froid sans dépendre du réseau local», a déclaré Jamie Clarke qui assure que les technologies de cogénération de GE offrent des avantages «majeurs» en termes de fiabilité, d’efficacité énergétique et d’environnement pour ce projet-phare international.

Pour ce faire, «Clarke Energy» a signé un accord avec le sous-traitant turc «AE Arma-Elektropanç» pour la fourniture de quatre moteurs à gaz «Jenbacher J320».

Pendant les mois chauds d’été en Algérie, la chaleur des moteurs à gaz sera transformée en eau réfrigérée par trois refroidisseurs à absorption. L’eau froide sera alors utilisée dans les systèmes de climatisation du bâtiment. Et en hiver, le système utilisera la chaleur du moteur pour chauffer le complexe.

«Un facteur clé dans la sélection de Clarke Energy en tant que fournisseur des moteurs à gaz Jenbacher de GE pour ce projet, est leur réseau local de support ainsi que leur présence en Algérie ; combinés au succès mondial de GE pour de nombreux projets de trigénération des moteurs à gaz Jenbacher», a déclaré pour sa part le Directeur général adjoint de «AE Arma-Elektropanc», Murat Alkim, qui affirme que le projet souligne la demande industrielle «croissante» pour les technologies de pointe de trigénération, y compris dans les secteurs de la construction commerciale et résidentielle. Les unités J320 de GE ont été livrées sur le site de la mosquée la fin du mois de juin dernier et devraient être mises en service d’ici la fin de cette année, parallèlement à l’inauguration de la mosquée.

«La technologie de trigénération éprouvée des moteurs à gaz Jenbacher de GE est une solution technique et commerciale attrayante pour un nombre croissant de défis énergétiques industriels et communautaires.

Nous sommes ravis de mettre en avant les avantages de notre technologie de trigénération pour le développement de Djamaâ El Djazaïr», a déclaré Leon van Vuuren, directeur général des ventes et des opérations commerciales mondiales de «GE Distributed Power». «Leader» dans l’ingénierie, l’installation et la maintenance à long terme de centrales électriques à moteur à gaz, «Clarke Energy» est distributeur «agréé» et fournisseur de services pour les moteurs à gaz «Jenbacher» de General Electric dans 25 pays. L’entreprise emploie plus de 1.100 personnes et dispose de plus de 5 800 MW d’équipements de production «Jenbacher» dans ses zones opérationnelles.

En Afrique du Nord, «Clarke Energy» assure depuis 2008 la distribution des moteurs à gaz «Jenbacher de GE», date à laquelle ont démarré les activités en Tunisie. En 2011, l’entreprise a démarré ses activités en Algérie. Actuellement, on compte 60 MW de moteurs à gaz «Jenbacher» de GE dans notre pays mais aussi en Tunisie et au Maroc et ce, dans diverses applications, y compris l’énergie captive pour l’industrie, le gaz de torche et le biogaz provenant de déchets, d’eaux usées et de décharges.

3ème plus grande mosquée du monde arabe, après les sites de La Mecque et de Médine, Djamaâ El Djazair comporte le plus grand minaret du monde avec plus de 265 mètres de hauteur.

Le complexe de la mosquée comprend une médiathèque, un centre de recherche, des salles de réunion, une salle de prière pouvant accueillir près de 35.000 personnes, une école coranique, des hébergements et un musée.

Chose qui fera de ce site un formidable centre culturel et religieux et qui symbolisera l’avenir « prometteur » du développement urbain en Algérie.