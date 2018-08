Bordj Badji Mokhtar et Oran : Un fusil semi-automatique saisi et 5 narcotrafiquants arrÃªtÃ©s

Un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 30 août, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un fusil semi-automatique alors qu’un autre détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté à Oran/2e RM, cinq narcotrafiquants et ont saisi 128 kg de kif traité et deux véhicules. D’autres détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté lors d’opérations distinctes, à Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, un camion, 5.300 pièces d’habillement, quatre détecteurs de métaux, trois groupes électrogènes, ainsi que deux marteaux-piqueurs et une motocyclette. De leur côté, les éléments de la Gendarmerie nationale à Sidi Bel-Abbès/2e RM, ont appréhendé un contrebandier à bord d’un camion contenant 1.272 unités de boissons tandis que des tentatives de contrebande de 12.723 litres de carburant ont été mises en échec par les garde-frontières à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5eRM. Par ailleurs, des garde-côtes ont appréhendé, à El Kala/5e RM, deux plongeurs sans autorisation et saisi des moyens de plongée sous-marine, tandis que des tentatives d’émigration clandestine de 49 personnes ont été déjouées à Tlemcen, Oran et Annaba, alors que 13 immigrants clandestins ont été appréhendés à Ain-Temouchent et Bordj Badji Mokhtar.