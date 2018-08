Le ministre du Tourisme reÃ§oit l'ambassadeur d'Espagne : Ã©largir les programmes de coopÃ©ration

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a reçu, jeudi dernier à Alger, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Alger, Santiago Cabanas Ansorena, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Lors de cet entretien, les deux parties ont exprimé «leur satisfaction quant aux relations d'amitié et de coopération liant les deux pays et la nécessité de les développer davantage notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat», évoquant «la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d'entente signé entre les deux pays en matière de tourisme et d'artisanat». Ils ont mis l'accent, en outre, sur la nécessité «d'élargir les programmes de coopération bilatérale à travers la valorisation des possibilités de coopération en matière de tourisme».

A cette occasion, l'ambassadeur espagnol a mis en exergue les capacités touristiques que recèle l'Algérie, notamment le patrimoine culturel et touristique commun. De son côté, M. Benmessaoud a exprimé sa volonté d'associer davantage les entreprises espagnoles dans les programmes de la promotion touristique en Algérie.