M. Yousfi Ã©voque la coopÃ©ration industrielle et miniÃ¨re avec le prÃ©sident du parlement Malawi

Le ministre de Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi dernier à Alger, le président du parlement du Malawi, Richard Makowa Msowya, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans les secteurs de l'industrie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont abordé les relations économiques entre l'Algérie et le Malawi, notamment dans les secteurs de l'industrie et des mines, a précisé la même source.

Les deux responsables ont présenté à cet effet les potentialités économiques de leurs pays et les opportunités offertes aux deux économies pour renforcer leur coopération bilatérale. Dans ce cadre, le président du parlement du Malawi a manifesté son intérêt pour certains produits industriels et miniers algériens, en exprimant la volonté de son pays d'intensifier ses échanges commerciaux avec l'Algérie.

Il a également fait part du «souhait» de son pays de bénéficier de l'expérience algérienne dans le domaine industriel. A ce titre, M. Yousfi a assuré «la disponibilité de l'Algérie à accompagner le Malawi dans certains secteurs industriels dans lesquels elle a enregistré des progrès ces dernières années».

Le ministre a évoqué, en outre, la possibilité pour l'Algérie d'exporter certains produits industriels vers le Malawi ce qui permettrait d'intensifier les échanges commerciaux avec ce pays africain, a conclu le communiqué.