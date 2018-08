M. Djellab reÃ§oit le ministre dÃ©lÃ©guÃ© japonais et le prÃ©sident du parlement du Malawi : Examen de la coopÃ©ration

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a examiné, jeudi dernier à Alger, les voies et moyens de renforcer la coopération commerciale et la promotion des investissements entre l'Algérie et le Japon et entre l'Algérie et le Malawi, et ce durant deux entretiens distincts avec le ministre délégué auprès du ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l’Industrie, Yoji Muto, et le président du parlement du Malawi, Richard Makowa Msowya.

Lors de son entretien avec M. Yoji Muto, le ministre du Commerce a évoqué l'état des relations commerciales entre l'Algérie et le Japon qu'il a qualifiées de «bonnes».

Les deux parties ont examiné les voies et moyens d'atteindre des partenariats efficaces et réussies pour la domiciliation d'investissements de qualité entre les deux pays et le développement des domaines prometteurs, mettant en avant les opportunités d'investissement dans différents domaines.

De son côté, le ministre délégué auprès du ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l’Industrie a exprimé l'intérêt de son pays de consolider cette coopération et de promouvoir le partenariat commercial et économique entre les deux pays.

Il a affirmé, à cet effet, la disponibilité de son pays d'accompagner l'Algérie dans le développement de son économie, notamment dans le domaine des technologies, et dans l'intensification de ses exportations hors hydrocarbures vers le Japon. M. Yoji Muto a sollicité l'Algérie de voter en faveur du Japon pour abriter l'exposition universelle 2025.

D'autre part, le ministre du Commerce a passé en revue avec le président du parlement de la République du Malawi les questions d'intérêt commun et les voies et moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et le Malawi dans les domaines commerciale et économique.

Dans ce contexte, M. Djellab a mis l'accent sur l'importance de créer des investissements entre l'Algérie et le Malawi à même de contribuer au développement des relations bilatérales et augmenter les échanges commerciaux, notamment les exportations algériennes.

Il a également insisté sur la nécessité de créer un Conseil d'affaires algéro-malawien.

Pour sa part, le président du parlement du Malawi a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coordination des politiques avec l'Algérie et le développement de la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, de conclure des conventions en matière des relations économiques de haut niveau, d'autant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays reste faible.