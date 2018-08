M. Ouyahia reÃ§oit le ministre dÃ©lÃ©guÃ© auprÃ¨s du ministre japonais de l'Ã©conomie, du Commerce et de lâ€™Industrie

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, jeudi dernier à Alger, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie du Japon, Yoji Muto, en visite de travail en Algérie du 29 au 31 août 2018, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, Saïd Djellab. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Nourredine Ayadi, a également reçu jeudi, M. Yoji Muto, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

A cette occasion, «les deux responsables ont passé en revue l’état des relations de coopération algéro-japonaises et examiné les voies et moyens de les renforcer».