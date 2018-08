Mouvement El Islah : Pour un front intÃ©rieur solide

Le président du mouvement El Islah, M. Filali Ghouini, a déclaré à Bordj Bou Arreridj qu'il appuyait l'appel du Président de la République pour la constitution d'un front national capable de relever les défis qui se posent à l’Algérie. Seul un front intérieur fort peut offrir la possibilité de faire face aux dangers, a affirmé M. Ghouini. « Si nous disposons de la paix et de la stabilité c'est grâce à la réconciliation nationale », a-t-il rappelé.

Il a demandé au gouvernement à veiller à une plus grande justice sociale dans l'élaboration de la loi de finances 2019. M. Ghouini considère que la prochaine présidentielle est une étape pour restaurer la confiance entre les partenaires politiques et rendre l'espoir aux Algériens. « Nous voulons une candidature d'entente dans le cadre d'un partenariat politique national », a-t-il dit.

Les institutions actuelles fonctionnent normalement et elles sont capables de préserver la stabilité, a-t-il conclu.

F. D.