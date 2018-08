MSP : Le parti se prononcera sur la prÃ©sidentielle avant la fin de 2018

Le président du MSP, Abderrezak Makri, a annoncé que sa formation politique se prononcera «définitivement» sur la prochaine élection présidentielle lors de la réunion du Conseil consultatif, prévue avant la fin de 2018. «La prochaine réunion du Conseil consultatif, prévue avant la fin de l'année en cours, se prononcera définitivement sur les questions relatives à la prochaine élection présidentielle et aux affaires de politique et publiques», a indiqué M. Makri. Il a précisé, à ce propos, que le Conseil consultatif examinera en toute souveraineté «trois scénarios», à savoir «une alliance avec l'opposition autour d'une personnalité donnée», ajoutant que «le MSP pourrait être le candidat de l'opposition», «l'option du boycott» ou «la candidature et l'entrée en lice avec un candidat MSP».