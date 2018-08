FFS : Garantir un Etat de droit

Le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Hadj Djilani Mohamed, a réitéré, hier à Souk-el-Ténine (25 km à l'est de Bejaia), l'attachement de son parti à la concrétisation de son projet politique visant la reconstruction d'un consensus national, «seule voie pour garantir un Etat de droit, démocratique et social». S'adressant aux jeunes militants du FFS, réunis à l'occasion de la tenue de l'université d'été du parti, le premier secrétaire du FFS a appelé à leur responsabilité pour «arbitrer l'avenir» et «redonner espoir». Il a souligné, dans cette perspective, l'impératif d'une nouvelle mobilisation générale et à tous les niveaux, aussi bien à l'université que dans les quartiers et villages, relevant que l'enjeu est «la conscientisation politique et sociale».

Hadj Djilani Mohamed a, dans la foulée, rappelé les engagements des jeunes aînés, qui ont permis l'indépendance nationale, et sa libération du joug colonial, notant que pour le FFS, l'engagement pacifique qui caractérise son combat consiste «à promouvoir les valeurs démocratiques et d'humanisme autour desquelles l'Algérie de demain devra s'articuler».