Plateforme consultative du FLN : Une quarantaine de partis et dâ€™organisations y adhÃ¨rent

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, a indiqué mercredi à Skikda qu’une quarantaine de partis politiques et d’associations de la société civile se sont ralliés à la plateforme consultative initiée par sa formation politique en prévision des prochaines élections présidentielles. Le SG du FLN, qui assistait aux travaux d’ouverture de l’université d’été de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA), a indiqué que la plateforme consultative du FLN œuvre à recueillir les suggestions et les propositions de tous les citoyens «soucieux de l’avenir de leur pays».

M. Ould Abbes, saluant les efforts déployés par les services de sécurité, en particulier l’Armée nationale populaire (ANP) pour préserver l’Algérie de tous les dangers, a réitéré le soutien de sa formation politique au Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Ouverte sous le slogan, «promesse, continuité, stabilité et réformes» l’université d’été de l’UNFA, à laquelle ont pris part près d'un millier de participantes venues de 40 wilayas, devra se poursuivre jusqu’au 31 août en cours et sera marquée par l’organisation de rencontres, de débats et d'ateliers de travail. A l'ouverture des travaux de cette université d'été, la secrétaire générale de l'UNFA, Mme Nouria Hafsi, a annoncé l'adhésion de l'organisation qu’elle représente à la plateforme consultative du FLN.