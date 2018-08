Conseil de la nation : Ouverture de la session parlementaire le 3 septembre

L'ouverture de la session parlementaire du Conseil de la nation est prévue lundi 3 septembre à 11h00, indique jeudi un communiqué du Conseil. La décision de l'ouverture de cette session intervient «après concertation avec l'Assemblée populaire nationale (APN) et le gouvernement», et ce, lors de la réunion du bureau du Conseil présidée par M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, précise le communiqué. Au cours de cette réunion consacrée à l'examen de plusieurs points relatifs à la préparation à l'ouverture de la session parlementaire 2018/2019, le bureau a étudié plusieurs questions orales et écrites destinées au gouvernement et décidé de les transmettre aux responsables des secteurs concernés, car répondant aux conditions légales requises.

Lors de cette réunion, le bureau a décidé également de déclarer vacant le siège de M. Mohamed Rada Oussahla suite à son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel.