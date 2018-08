La femme et la consolidation de la dÃ©mocratie : Un rÃ´le important Ã  assumer

La secrétaire générale de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA), Nouria Hafsi, a indiqué mercredi à Skikda que la femme algérienne «a un rôle important à jouer dans la consolidation de la démocratie», soulignant que l’Algérie a aujourd’hui besoin de tous ses enfants «pour surmonter toutes les difficultés».

«On se doit d’être à la hauteur des sacrifices des Chouhada et des moudjahidine en œuvrant à protéger l’Algérie des menaces et dangers», a soutenu Mme Hafsi qui intervenait à l’ouverture de l’université d’été, organisée cette année à l’université de Skikda sous le slogan «promesse, continuité, stabilité et réformes», avant d'appeler à la mobilisation et à la vigilance.

Mettant en avant les acquis remportés par la femme algérienne, la SG de l'UNFA a rappelé la place accordée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la femme algérienne au sein des différentes institutions. La première responsable de l'UNFA a annoncé, à cette occasion, le ralliement de l’organisation qu’elle représente au FLN dans le cadre de «la plateforme consultative» initiée par cette formation politique au service de l’Algérie.

Par ailleurs, Mme Hafsi, qui s’exprimait devant une assistance nombreuse, dont l’ambassadeur de la Palestine en Algérie, Louai Aïssa, a réitéré l’engagement de l’UNFA à accompagner le processus de lutte et de combat mené par la femme palestinienne.

Ouverte sous le slogan, «promesse, continuité, stabilité et réformes», l’université d’été de l’UNFA, à laquelle ont pris part près d’un millier de participantes venues de 40 wilayas, devra se poursuivre jusqu’au 31 août et sera marquée par l’organisation de rencontres suivies de débats et ateliers de travail, ont souligné les organisateurs.