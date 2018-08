Code du travail : PrÃ©server les droits des travailleurs

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale œuvre à mettre en place un code du travail intégré qui sert l’économie nationale et préserve les droits des travailleurs et des employeurs, a indiqué jeudi le ministre, Mourad Zemali, en marge de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Soulignant que «la précipitation dans cette œuvre n’est pas utile», le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a expliqué que le code du travail ne concerne pas uniquement le gouvernement, déclarant qu' «il doit y avoir un consensus des employeurs, des syndicats des travailleurs et du gouvernement. Ce à quoi nous œuvrons actuellement». M. Zemali a affirmé, en outre, que l’Algérie n’a pas de vide juridique dans ce domaine, rappelant qu'elle (l'Algérie) possède un arsenal juridique qui a permis la mise en place d’une pluralité syndicale qui comprend 101 associations syndicales, 65 associations des travailleurs et 36 autres concernant les employeurs.

«La question qui se pose actuellement est de réfléchir sur la manière d’adapter les lois actuelles au développement que connaît actuellement le monde du travail avec l’avènement du numérique et autres», a-t-il souligné dans ce contexte. Au sujet d'une éventuelle reconversion du Forum des chefs d’entreprises en une instance syndicale, le ministre a déclaré : «Cette association est en contact avec nous et nous leur avons expliqué les lois. Les choses se déroulent de manière normale et quiconque respecte les lois est protégé par la Constitution». Pour ce qui est de l’élaboration de la liste des travaux pénibles, M. Zemali a indiqué qu’un comité technique composé d’experts planche sur la question pour déterminer les modalités de classement des travaux pénibles. «Une fois son travail achevé, les différents partenaires sociaux et les instances concernées seront consultés à ce sujet», a-t-il ajouté. Le ministre a visité le chantier de réalisation d'un centre d'appareillages. Centre d’envergure régionale qui devra satisfaire les besoins de six wilayas dans le domaine. Il a insisté, sur place, sur la nécessité de respecter les délais de livraison du projet, en raison de l’importance de cette structure.

M. Zemali a également inspecté la Direction de la CNAS où il a, à l’occasion, procédé à la remise de fauteuils roulants électriques à des personnes aux besoins spécifiques. L'agence de la Caisse nationale de retraite (CNR) a constitué la dernière étape de la visite ministérielle où M. Zemali a rappelé le «déficit financier dont souffre la Caisse et la situation critique qui en résulte (pour la caisse)».

Le ministre a estimé, à ce propos, qu’ «il est inconcevable de revenir au mode de retraite à moins de 60 ans», insistant sur la nécessité de sensibiliser les citoyens sur cette question et, en premier lieu, les travailleurs.



La CNR accuse un déficit de 580 milliards DA



Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, au cours de laquelle il a inspecté plusieurs structures dépendant de son secteur, le ministre a souligné que la CNR «vit une situation catastrophique où le montant des pensions a atteint 1.200 milliards DA et accuse un déficit de 580 milliards DA», soulignant qu’il était «inconcevable de revenir au système de retraite à moins de 60 ans.» M. Zemali a indiqué, lors d’un point de presse, que le tiers des retraités sont âgés de moins de 60 ans, «ce qui représente presque la masse monétaire du déficit enregistré par la CNR», ajoutant que si le système de la retraite proportionnelle ou la retraite en dessous des 60 ans n’avait pas été appliqué, ce déficit de la caisse n’aurait pas été enregistré. «La wilaya de Sidi Bel-Abbes comprend à elle seule quelque 7.600 retraités dont 50% ont moins de 60 ans et leur moyenne d’âge se situe entre 52 et 53 ans, ce qui est anormal», a déploré le ministre. A ce sujet, il a fait savoir qu’une série de mesures visent à réduire ce déficit budgétaire, à travers des opérations de contrôle du secteur informel et la non-déclaration, indiquant qu’une réflexion est actuellement en cours sur la réforme du système de retraite, «une opération qui ne peut être réalisée de façon directe, mais sur le moyen et le long termes». A cette occasion, M. Zemali a salué la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre de la loi de finances 2018, de prévoir une enveloppe budgétaire de 500 milliards DA pour couvrir le déficit de la CNR. Durant sa visite à la wilaya de Sidi Bel-Abbes, le ministre a procédé à l’inauguration du siège de l’agence locale de l’emploi dans la commune de Telagh, où il a instruit les concernés à coordonner les efforts entre l’inspection du travail et les responsables de l’agence de l’emploi pour veiller à ce que les entreprises respectent l'obligation de consacrer 1% des postes d’emploi aux personnes aux besoins spécifiques, comme le stipule la législation. M. Zemali a également inauguré, au niveau de la même collectivité, un centre payeur de la CNAS et a inspecté, au niveau de la zone industrielle de la commune de Sidi Bel-Abbes, une entreprise privée spécialisée dans les travaux électriques et la production d’équipements électriques, créée dans le cadre de l’ANSEJ.

«Un projet réussi qui met en avant la continuité et la réussite de ce système qui garantit 20.000 emplois dans la seule wilaya de Sidi Bel-Abbes», a souligné le ministre.