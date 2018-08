Produits agricoles : Aucun risque affirment les experts

Les produits agricoles sont propres à la consommation et ne présentent aucun risque pour la santé, assure M. Mohamed Kessira, directeur central au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

S’exprimant mercredi à la Chaîne I de la radio, lors d’une émission consacrée à la prévention contre le choléra, ce responsable a en effet déclaré que «les fruits et légumes au niveau des wilayas ayant récemment enregistré des cas de choléra sont tout à fait propres à la consommation», soulignant qu’ils ne sont pas un vecteur de contamination et qu’ils «ne constituent nullement une menace pour la santé».

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche avait, pour rappel, déjà rassuré les citoyens sur la qualité des fruits et légumes, de même qu’il avait appelé les consommateurs à observer les conditions d’hygiène requises, à savoir le lavage des fruits et légumes avant leur consommation. Il a été mis en relief, d’autre part, que «l’eau d’irrigation absorbée par les plantes ne représente pas de danger pour les productions agricoles», insistant sur le fait que «les fruits et les légumes ne constituent pas un milieu ambiant d’évolution du vibrion cholérique». Cela dit, et s’il existe quelques cas isolés d’irrigation illicite par des eaux usées brutes, il faut relever cependant que les services compétents des secteurs concernés au niveau local ont de tout temps réprimé ce genre de pratique et appliqué les mesures qui s’imposent, en l’occurrence les poursuites judiciaires, les saisies des équipements d’irrigation et la destruction systématique des cultures.

Convié à s’exprimer sur ce sujet, M. Abdelaziz Adjroum, directeur central chargé de l’AEP, a réitéré que l'eau des robinets est potable et que les services concernés procèdent, dans ce sens, à des contrôles réguliers. L’intervenant a également précisé que les citernes, les réservoirs, ainsi que les sources d’eau sont, eux aussi, soumis à une surveillance et à une analyse continues.

Il est à noter dans ce sillage que le ministère des Ressources en eau a déjà procédé à l’installation d’une commission de suivi et de contrôle de la qualité des eaux de sources appartenant à des particuliers dans les wilayas de Blida et de Tipasa, comme annoncé mardi par la directrice du laboratoire central de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger. Selon les explications fournies par Mme Leila Farah, «la mission a été assignée à la SEAAL, l’Algérienne des eaux, l’institut Pasteur, l’Agence nationale des ressources hydriques, ainsi que les directions de santé des wilayas de Blida et de Tipasa, pour cartographier les sources appartenant à des propriétaires privés en vue d’identifier celles qui sont susceptibles de présenter des risques pour la santé».

Elle fera remarquer également que l’opération de recensement des sources appartenant à des particuliers devrait s’étendre progressivement à d’autres wilayas, pour couvrir tout le territoire national. La directrice, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse, a affirmé que l’eau du robinet est «soumise à un contrôle qui répond aux normes internationales».

En somme, le contrôle des eaux en Algérie est conforme aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et aux directives européennes.

Soraya Guemmouri