cholÃ©ra : Lâ€™eau du robinet est trÃ¨s saine et nâ€™a pas de lien avec lâ€™Ã©pidÃ©mie

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé, jeudi à Oran, que l’eau du robinet est «très saine et n'a de lien avec aucune épidémie». Le ministre a indiqué, en marge de sa visite au laboratoire principal de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR), que l’eau du robinet est très saine et ne présente aucun problème.

L’eau «est un produit vital soumis à un contrôle rigoureux», a-t-il déclaré. Le ministre a souligné, en réponse à la question d’un journaliste sur le sujet, que l’eau du robinet est de bonne qualité et n'a aucun lien avec une quelconque épidémie. Dans ce cadre, il a indiqué que l’eau du robinet est «une denrée vitale qui nécessite un contrôle permanent et intensif, car il y va de la santé du consommateur», ajoutant : «Nous continuerons à soutenir la sécurisation du réseau national de distribution d’eau potable, à faire preuve de vigilance et à garantir toutes les mesures nécessaires.» Hocine Necib a également rassuré que la qualité de l’eau du robinet est garantie à travers l’ensemble du réseau national.



La majorité des sources contrôlées par les communes



Le ministre a aussi indiqué que la majorité des sources d’eau naturelles à travers le territoire national ne sont pas contrôlées par les établissements du ministère, mais par les bureaux communaux d’hygiène.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya d’Oran, le ministre a fait savoir que 5.000 sources d’eau naturelles disséminées à travers le territoire national ont été recensées, notamment dans les zones montagneuses, dont de grandes sources jouant un grand rôle dans la fourniture de l’eau, ajoutant que 5 à 6% de ces sources seulement sont contrôlées de façon continue par l'entreprise «Algérienne des eaux» (ADE), à l’instar d’autres établissements du ministère.

Hocine Necib a déclaré que ce petit nombre de sources naturelles a été entretenu et relié au réseau public de distribution d’eau potable, soulignant que ces sources sont contrôlées de la même manière que le reste des eaux du réseau.

Le ministre a indiqué, à l’occasion, que les bureaux communaux d’hygiène ont pour mission de contrôler régulièrement les eaux des autres sources naturelles dans le cadre d'un décret spécial.

Hocine Necib a, lors de sa tournée dans la wilaya d’Oran, visité la station de dessalement de l’eau de mer d’El-Mactaâ à Mers El-Hadjadj et la station de pompage de Boufatis, et a inspecté, à Oued Tlélat, le projet d’irrigation d’une ferme- pilote.

Créée en partenariat entre les secteurs public et privé, elle bénéficie d’un approvisionnement en eau de la station de traitement des eaux usées de la commune d’El-Kerma. Le ministre a aussi visité le projet de la station de collecte des eaux usées du bassin d’Oran sise au niveau de la poissonnerie du chef-lieu de wilaya.



Le contrôle s’effectue à travers l’analyse de 80 indices



Le ministre a aussi indiqué que le contrôle de l'eau potable sur le réseau de distribution public s'effectue à travers l'analyse de 80 indices.

Lors d'un point de presse en marge de sa visite dans la wilaya, le ministre a déclaré que «le contrôle de la qualité de l'eau est un acte soumis à des mesures énoncées par la loi, où l'analyse de 80 indices est effectuée sur la totalité de la chaîne de distribution, de la source au réseau et avant l'arrivée de l'eau dans le robinet».

M. Necib a affirmé que «l'eau fournie à travers le réseau de distribution public est soumise à un contrôle rigoureux et des analyses précises suivant les règles de loi, et non pas de manière improvisée», ajoutant qu'elle est de qualité et n'a de lien à aucun problème de santé.

Au sujet d'analyse des indices garantissant l'arrivée d'une eau de qualité au robinet, le ministre a expliqué que certains indices sont analysés périodiquement et d'autres quotidiennement et même plusieurs fois par jour, soulignant que des grands efforts techniques sont déployés pour assurer une présence équilibrée du taux de chlore dans l'eau distribuée à travers le réseau.

À une question au sujet de la pollution de l'eau fournie à travers le réseau de distribution public, M. Necib a rassuré qu'en cas du moindre doute pendant l'analyse, l'approvisionnement sur la partie suspecte est immédiatement interrompu avant la connaissance du résultat d'analyse.

Au passage, il a affirmé qu'aucun cas de ce genre n'a été enregistré et qu'aucune négligence de la part de ceux qui veillent à la fourniture d'une eau de qualité au citoyen n'a été constatée.

En ce qui concerne l'eau potable livrée aux citoyens dans des citernes par des privés, le ministre a assuré que cette opération est régie par la loi, indiquant que les autorisations de vente sont délivrées par les walis, ajoutant que toute infraction à la loi, comme le non-respect des conditions de santé, est passible de sanction. À la station de dessalement de l'eau de mer d'El-Macta, dans la commune de Mers El- Hadjadj, le ministre a exprimé sa désapprobation quant à la programmation d'arrêt technique en été pouvant durer une longue période au lieu de 10 jours au plus tard, surtout que cette saison connaît une forte demande sur l'eau dans la wilaya d'Oran. Au site de pompage des eaux traitées au niveau de la station de traitement et d'épuration des eaux usées à El-Kerma (sud d'Oran), Hocine Necib s'est engagé devant les agriculteurs de la plaine de Mléta qui accueille, dans un projet agricole structurant concernant en une première étape 6.200 hectares, d'œuvrer à améliorer la qualité de l'eau épurée utilisée dans la culture de légumes.



Possibilité de création d’un groupe industriel de dessalement



Le ministre a fait part de la possibilité de «création d’un groupe industriel de dessalement de l'eau de mer, dont le projet est au stade de «réflexion et de discussion». «L’Algérie est parmi les plus grands pays au monde ayant investi dans le dessalement de l’eau de mer. Un pays où le dessalement a une forte présence dans l’offre national d'eau potable», a souligné le ministre, dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite dans la wilaya d’Oran, mettant en exergue l’importance de la création d’un groupe industriel dans les techniques de dessalement. «Nous partageons la réflexion autour de ce projet avec Sonatrach», a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur les échéances de ce projet.

«Pour le moment, le dessalement de l’eau de mer contribue, en Algérie, avec 17% dans l’offre national d'eau potable, et nous allons dépasser les 25%, une fois mises en service les unités en cours de réalisation», a-t-il encore déclaré. Quatre projets de stations de dessalement de l’eau de mer sont en voie de lancement, à savoir à El-Tarf, à l’ouest d’Alger, à Skikda et à Béjaïa, a fait savoir le ministre, soulignant : «Nous allons sentir le besoin de s’impliquer davantage dans l’industrie de dessalement, dont on partage la réflexion avec Sonatrach.»

La visite du ministre dans la wilaya s’est poursuivie par l’inspection de la station de traitement des eaux usées d’El- Kerma, ainsi que l’opération d’irrigation de la plaine agricole de Mléta à Oued Tlélat.