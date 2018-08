Pour amÃ©liorer la qualitÃ© de vie : Lutter contre le harcÃ¨lement

Les résultats d’une étude qui a suivi les changements des perceptions, depuis 2013, d'un échantillon de 443 enfants de 12 à 14 ans et ce, par rapport à leur vie familiale et scolaire, leur milieu social et leurs activités quotidiennes ont été publiés récemment par la revue scientifique internationale Child Development.

Un autre article relatif à des études sociologiques en Algérie est aussi édité par la revue, selon l'auteur de ces publications, Habib Tiliouine, de l'Université d'Oran-2 Mohamed-Benahmed.

«Ces deux articles résument quatre années d'études sur la qualité de vie des enfants et constituent les premiers travaux scientifiques algériens ayant été édités dans cette revue classée parmi les meilleures publications à caractère sociologique au monde», a précisé à l'APS M. Tiliouine.