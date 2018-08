Ouargla : des classes dotÃ©es dâ€™Ã©quipements solaires

Quatre établissements scolaires du cycle primaire ont été dotés d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire dans la wilaya d'Ouargla en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, a annoncé jeudi le wali. Il s’agit de deux écoles primaires à la cité «Ennasr», banlieue ouest de la ville d’Ouargla, et deux autres du même palier au quartier El Moustakbal, à Touggourt (160 km nord d’Ouargla), a indiqué Abdelkader Djellaoui, lors d’une visite d’inspection des structures scolaires au niveau des daïras du chef-lieu de wilaya, Sidi Khouiled et Hassi Messaoud, dans le cadre des préparatifs de la nouvelle année scolaire.

Cette opération, qui a touché, à ce jour, quatre écoles primaires et qui sera généralisé à travers les régions de la wilaya, revêt une importance dans l’optique d’une rationalisation des dépenses, a-t-on signalé. La couverture des établissements scolaires en équipements des énergies renouvelables s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire visant la généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables dans tous les établissements scolaires.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, avait affirmé, lors d’une récente visite, que l’Etat visait à doter les écoles primaires du pays en énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire durant les trois prochaines années, précisant que 500 écoles primaires au niveau national sont déjà dotées d'équipements d’énergie solaire. Cette opération permettra de fournir l’énergie classique pour d’autres besoins publics, a-t-il souligné. Une enveloppe a été consacrée par le même ministère pour le soutien de la transition énergétique en vue de doter les écoles pilotes, à travers les 48 wilayas, d’équipements fonctionnant en énergies renouvelables.