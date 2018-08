RentrÃ©e scolaire : Les prÃ©paratifs vont bon train

La date de la rentrée scolaire approche à grands pas, et plusieurs wilayas ont bénéficié de nouvelles structures, alors que d’autres établissements sont réhabilités.

Le secteur de l'éducation sera renforcé, à Sétif, dès la prochaine rentrée, par de nouvelles infrastructures dont trois lycées, un collège d'enseignement moyen (CEM) et 122 classes d'extension, a-t-on appris au cours d'une réunion de l'exécutif consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire. Avec la réception de ces nouvelles infrastructures, la wilaya de Sétif aura à son actif 100 lycées, 229 CEM et 384 classes d'extension, tous opérationnels, a précisé le directeur local de l'éducation, Abdelaziz Bazala, en marge de cette réunion de travail tenue jeudi et présidée par le wali, Nacer Maâskri, en présence de cadres du secteur de l'éducation, de chefs de daïras, les présidents des Assemblées populaires communales (APC). La wilaya de Sétif sera ultérieurement renforcée par 5 autres lycées, 10 CEM et 42 classes d'extension en cours de réalisation, a fait savoir M. Bazala, mettant l'accent sur l'importance de toutes ces infrastructures dans l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves à travers la wilaya. Le système d'internat opérationnel dans 4 lycées sera renforcé à la prochaine rentrée scolaire par un autre internat dans un établissement du cycle secondaire, a ajouté le responsable, faisant état de l'introduction courant 2018 de la demi-pension dans 3 lycées en plus des 83 demi-pensions déjà existantes dans le cycle secondaire. Les 132 demi-pensions que compte le palier moyen de la wilaya sera également appuyé par 2 nouvelles demi-pensions dont une qui sera réceptionnée durant la prochaine rentrée scolaire, a encore ajouté le responsable. S'agissant des cantines scolaires, dont le nombre s'élève à 729, M. Bazala a indiqué que des instructions ont été données pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour généraliser le système de distribution de repas chauds à travers toutes les cantines du cycle primaire. Le chef de l'exécutif local a insisté au cours de cette réunion sur l'importance de parachever tous les préparatifs avant la rentrée scolaire pour permettre aux élèves d'entamer l'année scolaire 2018-2019 «dans de bonnes conditions et sans contraintes''. Il a dans ce sens affirmé que l'Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires pour améliorer les conditions de scolarisation à travers les communes de la capitale des Hauts plateaux.



Annaba : mise à niveau de près de 200 établissements



Une enveloppe financière d'un milliard de dinars a été mobilisée pour la réhabilitation et la mise à niveau de 199 établissements scolaires à Annaba en prévision de la rentrée scolaire 2018-2019, a-t-on appris jeudi du directeur de wilaya de l’éducation. S’exprimant au cours d’une conférence de presse sur les préparatifs pour la nouvelle rentrée scolaire, Mohamed Ayachi a indiqué que ces opérations de réhabilitation et de mise à niveau concernent la reprise de l’étanchéité, la peinture, les espaces dédiés à la restauration et à la rénovation du mobilier en bois, ainsi que la réhabilitation des cours de récréation et des terrains de sport. En plus de la rénovation des équipements et moyens pédagogiques, la Direction de l’éducation accorde une «importance particulière» à l’hygiène et à la santé des scolarisés, en s’assurant de réunir les meilleures conditions d’hygiène dans les cantines scolaires, les sanitaires et les réservoirs d'eau, a souligné le même responsable. Au cours de cette année scolaire, a-t-il ajouté, la Direction de l’éducation axera ses efforts sur la sensibilisation des scolarisés quant à l’importance d’adopter des comportements positifs devant améliorer l’apprentissage. Les établissements scolaires des trois cycles, dans la wilaya d’Annaba, s’apprêtent à accueillir un total de 145.423 élèves répartis sur 229 écoles primaires, 87 collèges d’enseignement moyen (CEM) et 39 lycées, a fait savoir la même source. Plusieurs infrastructures scolaires seront réceptionnées au cours de cette nouvelle saison, a annoncé le directeur de l’éducation, citant notamment, un nouveau CEM à la nouvelle ville Drâa Errich et huit groupements scolaires dans les communes de Sidi Amar et d’Oued El Aneb. La rentrée scolaire dans la wilaya d’Annaba sera marquée par la mise en service des premiers établissements éducatifs de la ville nouvelle Drâa Errich où quatre groupements scolaires sont en phase d’équipement, alors qu’un CEM est en cours de parachèvement des travaux.



Boumerdès : 35.000 élèves bénéficieront d’un trousseau



Au moins 35.000 élèves des trois cycles éducatifs (primaire, moyen, secondaire) de la wilaya de Boumerdès bénéficieront de trousseaux scolaires au titre de l’opération de solidarité initiée à la faveur de la rentrée scolaire 2018/2019, a-t-on appris, jeudi, du directeur local de l’éducation, Nadhir Khenssous. L’opération de distribution de ces kits scolaires a été lancée officiellement, jeudi, par le wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, à partir du lycée Franz-Fanon de la ville de Boumerdès, en présence d’un nombre d’élèves, de leurs parents et de représentants de plusieurs organismes et associations concernés.

Dans son allocution à l’occasion, le chef de l’exécutif a souligné l’importance de la poursuite de cette opération, pour la 2e année consécutive, d’autant plus qu’elle intervient à la veille de la rentrée scolaire. «Notre objectif premier est de semer la joie dans le cœur des enfants, dans le but de les encourager à améliorer leur rendement scolaire, en consacrant le principe de la concurrence et de l’excellence», a ajouté le wali, également président de la commission de solidarité chargée du recensement des élèves bénéficiaires et de la distribution de ces kits scolaires.

Ces derniers sont destinés à quelque 21.000 élèves du cycle primaire, 10.500 élèves du moyen et 3.500 du cycle secondaire, a fait savoir la directrice de l’action sociale de la wilaya, Mokhtaria Dassi. Outre des cartables et des tabliers, ces trousseaux scolaires d’une valeur unitaire allant de 2.600 à 4.400 da, englobent toutes les fournitures scolaires nécessaires pour un élève, a-t-elle souligné. Cette action de solidarité est financée par le Trésor public à hauteur de 117 millions de dinars. La part des communes dans ce montant est de 50 millions de dinars, contre 20 millions de dinars représentant une contribution de l’administration locale, au moment où le reste a été fourni par le ministère de la Solidarité nationale et nombre d’organismes et directions concernés.