19e Ã©dition du SITEV prÃ©vue du 17 au 20 octobre prochain Ã  Alger : Dynamiser le tourisme

L'Algérie abritera du 17 au 20 octobre au Palais des expositions - Pins Maritimes (Alger), la 19e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), a indiqué jeudi dernier le Commissariat du Festival international du tourisme et des voyages dans un communiqué.

La 18e édition du SITEV, organisée par l'Office national du tourisme (ONT) du 19 au 22 mai 2017 sur le thème «Tourisme : économie durable», avait vu la participation de plus de 250 exposants, dont 25 issus de 11 pays étrangers à l'image de la Tunisie, la Palestine, la Syrie, l'Egypte, la Turquie, les Emirats arabes unis, le Mexique, la France, la Malaisie, le Portugal et l'Ethiopie.

Ce rendez-vous annuel, affirment les organisateurs, «se veut la plus importante manifestation pour que l'ensemble des opérateurs nationaux et étrangers du tourisme et les professionnelles puissent échanger les expériences, établir des contacts directs et exposer leurs produits pour attirer un plus grand nombre de touristes».

Cette manifestation est «une occasion importante pour dynamiser le tourisme local à travers la vulgarisation des atouts, nombreux et divers, de l'Algérie et qui lui permettent de capter le plus grand nombre de touristes».

Il s'agit également de mettre en exergue «les capacités touristiques nationales et les produits qualitatifs et concurrentiels, outre la promotion de la destination Algérie, la vulgarisation des informations et des connaissances touristiques et l'intensification des activités touristiques».