Forum sino-africain sur le commerce : La Chine, plus grand partenaire de lâ€™Afrique

La Chine accueillera, lundi et mardi, un millier de représentants africains venant de plus de 600 entreprises, groupes commerciaux et institutions de recherche, lors d'une conférence d'entrepreneurs chinois et africains.

Cette conférence, la sixième depuis 2003, officiellement connue sous le nom de Dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et des représentants d'entreprises, se déroulera dans le cadre d'une série de conférences en marge du Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine.

«Les demandes de participation ont largement dépassé nos attentes», a indiqué Jiang Zengwei, directeur du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, lors d'une conférence de presse. Le nombre de représentants africains s'élève à 1.069, soit plus de la moitié du total. L'ensemble des 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine enverront des représentants à la conférence, a noté M. Jiang. Il y aura de grandes firmes, ainsi que des petites et moyennes entreprises, couvrant à la fois les secteurs traditionnels tels que l'énergie, la finance, l'agriculture, la fabrication, les infrastructures, et les industries émergentes, dont l'Internet et l'e-commerce. Selon lui, la coopération sino-africaine en matière d'industrialisation, de commerce et d'infrastructures sera le sujet majeur de la conférence.

La conférence se concentrera également sur les mesures visant à faciliter les exportations africaines et à aider les entreprises africaines à s'intégrer aux chaînes de valeurs mondiales, ainsi qu'à élargir le commerce sino-africain. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis neuf années consécutives.