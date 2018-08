PLF-2019 : La soutenabilitÃ© budgÃ©taire comme principe directeur

Hausse relative des recettes de l’État, contraction des importations de marchandises et du déficit de la balance commerciale, une meilleure maîtrise des équilibres budgétaires, une baisse notable des dépenses d’équipement et une augmentation sensible du budget de fonctionnement, tel sont les principaux indicateurs contenus dans l’avant-projet de la loi de finances pour l’année 2019.

Le rapport de présentation du projet dont TSA a publié les grandes lignes indique que le texte est établi sur la base d’un baril de pétrole brut à 50 dollars US et un taux de change de 118 dinars algériens pour un dollar américain. La mouture table, en outre, sur un taux de croissance de l’économie nationale de 2,6% pour l’année 2019 (3,4% en 2020 et 3,2% en 2021) et un taux d’inflation de 4,5% (3,9% en 2020 et 3,5% en 2021), soit une moyenne dans les normes. Selon les prévisions du PLF 2019, les exportations d’hydrocarbures devraient se situer à hauteur de 33,2 milliards de dollars soit une légère baisse de 1% par rapport à 2018. Pour 2020 et 2021, le volume des exportations sous ce chapitre passeront respectivement à 34,5 et 35,2 milliards de dollars. Le texte prévoit, par ailleurs, des importations de marchandises pour un montant de 44 milliards de dollars, en légère hausse par rapport aux prévisions de la LF 2018. Il est attendu que le repli s’accentuera en 2020 et 2021 (42,9 et 41,8 milliards) à la faveur des mesures prises par le gouvernement en matière de réduction et de maîtrise des importations. Dans cette optique, la balance commerciale devrait enregistrer un déficit de 10,4 milliards de dollars, en 2019, et qui devrait suivre son processus de décélération sur la période 2019-2021, en passant à 8,2 milliards en 2020 puis à 6,4 milliards en 2021, souligne le texte. Concernant la balance des paiements, elle devrait marquer un déficit de 17,2 milliards de dollars en 2019, 14,2 milliards en 2020 et 14 milliards en 2021. Des résultats qui impacteront les réserves de changes puisqu’il est prévu que ces dernières chutent à 62 milliards de dollars à fin 2019 et devraient se contracter à 62,4 milliards de dollars en 2020 et à 33.8 milliards de dollars à fin 2021. Pour rappel, les réserves de changes de l'Algérie sont passées de 114,1 milliards de dollars à la fin décembre 2016, à 97,3 milliards de dollars à la fin décembre 2017. Situé dans la continuité de l’action du gouvernement en matière de rééquilibrage budgétaire, le budget de l’État pour la période considérée, «s’inscrit dans la continuité de la démarche qui consiste à maîtriser la dépense publique en vue d’une soutenabilité budgétaire permettant de réduire les tensions sur la trésorerie de l’État», indique le texte. Sur la base de ce principe, les recettes budgétaires devraient s’établir, en 2019 à 6.507,9 milliards de dinars, en hausse de 0,2% par rapport aux recettes prévues en clôture de l’exercice 2018. Quant aux dépenses, elles se situeraient à 8.502,2 milliards de dinars, en baisse de 1,5% par rapport à l’année budgétaire en cours.

De ce qui précède, on devrait s’attendre à un déficit budgétaire de 9,2% par rapport au PIB. En référence aux prévisions du PLF 2019, les dépenses de fonctionnement devraient augmenter de 7,5% à 4.954,5 milliards de dinars (soit une légère hausse par rapport aux prévisions de la LF 2018 qui a retenu un montant de 4.788,98 Mds DA) alors que, les dépenses d’équipement se contracteraient fortement (-6,1% pour les autorisations de programmes qui baisseront à 2.601,7 milliards de dinars (une prévision de 3.072, 8 mds DA au titre de la LF 2018) et (-12,2% pour les crédits de paiements qui se situeraient à 3.547,7 milliards de dinars contre 4.043,3 milliards pour l’exercice en cours). A ce propos, et considérant l'augmentation substantielle du budget d'équipement pour 2018, le Chef de l'Etat avait souligné que cette situation dictée par un contexte particulier et des circonstances objectives «devra être une exception», et que le retour graduel vers l'équilibre des finances publiques devra être reflété dès l'année prochaine, à travers une baisse du budget de l'Etat qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2019. Enfin, les crédits de paiement destinés à l’investissement (1.486,3 milliards de dinars) devraient se concentrer à hauteur de 71% dans trois secteurs, à savoir, l’habitat, l’agriculture et l’hydraulique, ainsi que les infrastructures économiques et administratives.

A la lumière de ces indicateurs, il est évident que le gouvernement continue sur la voie tracée en matière de politique de rigueur budgétaire, de maîtrise de la dépense publique et de priorisation des secteurs et des infrastructures en matière de dotations destinées à l’investissement.

D. Akila