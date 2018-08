CÃ©rÃ©ales : Le blÃ© maintient sa progression sur Euronext

Les prix du blé demeuraient dans le vert hier, toujours soutenus par les incertitudes quant au résultat d'une réunion prochaine annoncée par les opérateurs en Russie au sujet des exportations d'épis russes. Vendredi matin sur Euronext, la tonne de blé progressait de trois euros sur l'échéance de septembre, à 203,25 euros, et de deux euros sur celle de décembre, à 203,75 euros, pour un peu plus de 10.000 lots échangés.

Ces spéculations sur la mise en place d'une taxe à l'exportation afin de limiter la sortie du pays des marchandises russes sont les principaux éléments d'animation du marché, faute d'éléments d'information significatifs. «On soupçonne les Russes d'entretenir ces rumeurs pour soutenir les cours et faire entrer davantage de devises», déclarait un courtier.

Ce mouvement du marché vers le haut entraînait également les orges. La tonne de maïs, elle, était également en hausse, regagnant un euro sur l'échéance de novembre, à 184 euros, et 1,25 euro sur celle de janvier, à 187,75 euros, pour quelque 200 lots échangés.

Les prix du maïs sont soutenus par les problèmes de sécheresse qui affectent l'Europe et notamment l'Ouest du continent, et risquent de peser sur les bilans de récolte.