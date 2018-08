Changes : Lâ€™euro se stabilise face au dollar

L'euro se stabilisait hier face au dollar dans un marché surveillant les négociations entre Washington et Ottawa d'une part et Pékin d'autre part, sur fond de déroute pour les monnaies émergentes. À la mi-journée, la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1669 dollar, contre 1,1671 dollar jeudi soir. La devise européenne baissait face au yen à 129,27 yens contre 129,51 yens jeudi soir. Le dollar perdait également du terrain face au yen à 110,77 yens contre 110,98 yens jeudi soir. «L'humeur du marché va probablement rester prudente, surtout après que le président Trump ait menacé de retirer les Etats-Unis de l'Organisation mondiale du commerce», a expliqué un analyste. Selon lui, les tensions commerciales ont fait vivre des «montagnes russes» aux investisseurs avec «l'optimisme initial concernant les négociations sur l'Aléna éclipsé par les inquiétudes sur les Etats-Unis et la Chine». Les négociations se poursuivent à Washington entre représentants américains et canadiens pour parvenir à un nouveau traité de libre-échange nord-américain, vendredi ayant été fixé comme date butoir par le président Donald Trump. Concernant les tensions sino-américaines, selon l'agence Bloomberg, qui se base sur plusieurs sources proches du dossier, le locataire de la Maison Blanche souhaiterait mettre en œuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis «dès que se terminera la semaine prochaine la période de consultations publiques» sur ce sujet.

Le président américain a également taclé l'Union européenne en jugeant que son offre d'abandonner les taxes douanières sur les importations automobiles américaines n'était pas suffisante. «L'Union européenne est presque aussi terrible que la Chine, mais en plus petit», a-t-il lancé lors d'un entretien accordé à la presse. L'euro, de son côté, se stabilisait face au dollar après avoir décliné la veille, notamment du fait «de la baisse nette (du cours) des obligations italiennes et d'un retour du stress autour des marchés turcs», ont commenté des analystes.

La devise turque est ainsi repartie à la baisse jeudi face au dollar alors que la télévision d'Etat a annoncé la démission d'un vice-gouverneur de la banque centrale de Turquie (CBRT). La livre turque a perdu plus de 10% de sa valeur face au billet vert depuis lundi, et environ 44% depuis le début de l'année. Il y a trois semaines, son plongeon avait entraîné l'euro du fait de craintes concernant l'exposition des banques européennes. La devise turque reprenait néanmoins quelques couleurs vendredi, évoluant en hausse face au dollar. Confronté à une crise de confiance, le peso argentin a également lourdement chuté, perdant en deux jours près de 20% de sa valeur face au dollar.

La devise a reculé de plus de 53% depuis le début de l'année par rapport au billet vert. D'autres devises émergentes souffraient en cette fin de semaine : la roupie indienne évoluait autour de 71 roupies pour un dollar, à son plus bas historique. La roupie indonésienne évoluait, elle, à ses cours les plus bas depuis la crise asiatique de 1998, autour de 14.710 pour un dollar. Vendredi matin, la monnaie chinoise valait 6,8364 yuans pour un dollar contre 6,8445 yuans jeudi après-midi.