Accord Opep - non-Opep : Le taux de conformitÃ© Ã  109% en juillet

La production pétrolière de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses dix partenaires non Opep a atteint, en juillet dernier, un niveau de conformité de 109%, a indiqué l'Organisation, dans un communiqué publié jeudi sur son site web.

Les pays participants à la déclaration de la coopération ont atteint un niveau de conformité de 109 % au cours du mois de juillet dernier contre 121% en juin dernier, a indiqué le comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep-non Opep (JMMC) qui a examiné le rapport mensuel préparé par son comité technique mixte.

Les pays de l'Opep et leurs alliés se sont engagés en juin dernier à respecter le niveau global de conformité, volontairement ajusté à 100%, à compter du 1er juillet 2018 pour la durée restante de l’accord de limitation de la production. «Les pays participants à la «Déclaration de coopération» ont atteint un niveau de conformité de 109% en juillet 2018, ce qui montre des progrès significatifs vers l'objectif fixé lors de la réunion Opep et non Opep à Vienne du 23 Juin 2018, qui ont suivi et approuvé les décisions prises à la 174e réunion de la Conférence de l'Opep tenue le 22 juin 2018», souligne le communiqué. Le JMMC a examiné les développements récents du marché et le rapport fourni par le comité technique mixte concernant le suivi des niveaux de conformité globaux des pays participants dans la déclaration de participation pour le mois de juillet 2018.

Le comité s'est déclaré globalement «satisfait» de la performance collective des pays membres au mois de juillet 2018. Il s'est également déclaré satisfait des fondamentaux du marché que sont le bon équilibre entre l'offre et la demande compte tenu des facteurs saisonniers. La prochaine réunion du JMMC est prévue pour le 23 septembre 2018 à Alger. Lors de cette réunion, le JMMC examinera le plan de suivi des fondamentaux du marché et des niveaux de conformité pour le reste de l'année 2018, ainsi que le cadre de coopération à établir en 2019 et au-delà.