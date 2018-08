Le Pitaya sera-t-il cultivÃ© a Mascara ?

Un fellah de la localité de Sidi Abdelmoumen dans la daïra de Mohamadia, qui est également apiculteur, a fait des essais pour planter un fruit exotique, le « Pitaya », connu sous l’appellation de «Fruit du Dragon», et qui pousse principalement dans les régions tropicales et subtropicales de l’Amérique latine et de l’Asie. Mais l’essai de M. Yakhlef était concluant. Comment peut-on connaitre ce fruit, Le fruit du dragon a une peau rose ou jaune, avec des écailles vertes. La chair du pitaya peut être blanche ou magenta, avec des petites graines noires. Comparée à sa peau dure, la chair du pitaya est douce, juteuse et acidulée. Son goût se rapproche de celui de la poire, du kiwi et du melon. Il n’est pas conseillé de manger la peau, qui peut être très amère. Le pitaya (qui signifie « fruit écailleux » en taïno) peut être utilisé pour concocter des « smoothies », des sorbets, des tartes, des yaourts aromatisés, des cocktails et des salades de fruits, nous explique cet agriculteur avant d’ajouter que ce fruit se marie parfaitement avec la plupart des fruits, en particulier la goyave, la banane, l’ananas, la crème de noix de coco, la mangue et la papaye. Le fellah en question cherche aujourd’hui un espace convenable qui lui permet d’approfondir ses recherches afin de développer ce fruit qui a beaucoup d’effet sur la santé de l’être humain. Le pitaya contient environ 60 calories et est riche en vitamines (B1, B2, B3, C), ainsi qu’en minéraux (phosphore, calcium, fer). Le cactus peut donner des fruits environ 6 fois par an. Le fruit du dragon est très faible en matières grasses et est dépourvu de LDL (mauvais CHOLESTEROL). La composition des graines de pitaya se rapproche de celle des noix. Elles renferment de petites quantités d’acides gras mono-insaturés sains et des protéines. Selon les médecins, il est excellent pour l’appareil digestif.

Les fibres solubles que l’on retrouve dans ce fruit assurent un nettoyage optimal des intestins et réduit les problèmes de constipation. Le fruit du dragon est aussi une très bonne source naturelle d’antioxydants. Ces derniers se chargent d’éliminer les radicaux libres, qui sont souvent responsables de nombreux problèmes de santé, y compris le cancer. Manger régulièrement des pitayas peut diminuer les irritations au niveau des articulations. Il est d’ailleurs surnommé « fruit anti-inflammatoire » grâce à cette propriété particulière qu’il possède. La consommation de ce fruit peut aussi soulager les personnes souffrant de l’arthrite. En effet, les symptômes de l’arthrite sont susceptibles de s’atténuer dès que le gonflement des articulations diminue. L’une des meilleures propriétés du fruit du dragon est sans doute le fait qu’il prenne soin de notre santé cardiovasculaire. À l’exemple de l’avocat, qui est aussi un excellent aliment pour la santé, le pitaya chasse le mauvais cholestérol et augmente les niveaux de bon cholestérol (HDL) dans l’organisme.

Les fibres contenues dans le pitaya stimulent le métabolisme et aident à brûler des calories. Elles permettent aussi d’éviter les pics de sucre dans le sang, que l’on constate souvent après avoir mangé des aliments à indice glycémique élevé. Du fait que le pitaya soit un aliment naturellement hypoglycémiant, les personnes qui suivent un traitement contre le diabète ou qui prennent des médicaments hypoglycémiants doivent consulter leur médecin avant de manger ce fruit. Il est aussi déconseillé de consommer le fruit du dragon dès le réveil, car les niveaux de sucre dans le sang sont généralement très bas le matin. En plus de combattre les radicaux libres dans l’organisme, les antioxydants contenus dans le pitaya, contribuent également au ralentissement du processus de vieillissement de nos cellules, en particulier au niveau de la peau. Par ailleurs, le fruit du dragon améliore l’élasticité et la tonicité de la peau. Le pitaya est faible en calories par rapport aux autres fruits ; néanmoins, il apporte une sensation de satiété et de satisfaction, qui peuvent vous aider à contrôler vos fringales, sans prendre du poids. L’importante quantité de vitamine C que l’on trouve dans le fruit du dragon renforce le système immunitaire et nous aide à lutter contre les problèmes respiratoires, tels que l’asthme. Lorsque la chair du pitaya est appliquée 2 fois par jour sur le visage, elle aide à réduire les problèmes d’acné. Lorsqu’elle est mélangée avec le concombre et le miel, la chair du fruit de dragon peut aider à soulager les brûlures causées par les coups de soleil. Il est important de laisser le mélange agir pendant au moins une demi-heure, pour bénéficier des propriétés rafraîchissantes du remède. Le pitaya constitue également un traitement efficace pour renforcer les cheveux colorés. L’on peut l’appliquer sur les cheveux à chaque lavage et laisser agir pendant une vingtaine de minutes, avant d’utiliser un shampoing habituel.

M. Yakhlef nous a incité a faire une petite recherche sur le fruit en question. une recherche qui s’est avérée très importante vu que l’ensemble de nos fellahs ainsi que nos techniciens de l’Agriculture ne savent rien sur ce fruit, bien sur parce que le fruit en question n’est pas à la portée de tous, c’est un fruit exotique que M. Yakhlef avait l’occasion de voir quelque part, et sa curiosité l'a poussé a faire un essai dans la localité qu’il habite. Cet essai s’est avéré concluant, reste à ce que les responsables de l’Agriculture l’encouragent et l’assistent pour faire développer ce produit.

A. Ghomchi