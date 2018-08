Mali : Plus de 4 millions de personnes ont besoin dâ€™une assistance humanitaire

La sous-secrétaire générale des Nations unies aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, Ursula Mueller, a félicité hier le gouvernement malien pour les efforts déployés en vue de relever des défis humanitaires dans le pays. En visite de travail depuis mardi, la responsable onusienne a indiqué qu’elle est venue pour «attirer l’attention de la communauté internationale sur les efforts du gouvernement malien pour relever les défis humanitaires qui s’imposent au pays», ont rapporté des médias locaux. Accueillie par le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté, la sous-secrétaire générale des Nations unies a été accompagnée de ses proches collaborateurs dont la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies et coordinatrice humanitaire au Mali, Mbaranga Gasarabwe. Après un entretien avec le ministre en charge de la Solidarité, Mme Ursula Mueller, s’est dit honorée de visiter le Mali et de s'enquérir des conditions de vie des populations maliennes. Durant sa mission de quatre jours, elle devra rencontrer plusieurs membres du gouvernement, des acteurs humanitaires et d’autres partenaires pour échanger sur les moyens utiles dans le domaine de l’humanitaire, ont précisé des médias maliens. «J’aurai l’opportunité d’échanger avec les autorités sur la contribution que peut apporter l’Organisation des Nations unies pour le Mali», a-t-elle affirmé, soutenant qu'elle compte mettre à profit son séjour pour encourager les donateurs à investir au Mali. La sous-secrétaire générale des Nations unies aux affaires humanitaires devra se rendre à Mopti et Bankass pour une visite de terrain au cours de laquelle elle rencontrera des représentants des autorités locales et les communautés affectées. La Coordinatrice humanitaire au Mali, Mbaranga Gasarabwe, a indiqué, quant à elle, que plus de 4 millions de Maliens ont besoin d’une assistance humanitaire urgente (vivres, médicament, soins et éducation). Elle a souligné que près de 200.000 personnes contraintes à se déplacer à l’intérieur du pays et dans les États voisins ont besoin également d'assistance de la communauté internationale. Les organisations humanitaires qui interviennent dans le nord et le centre du Mali ont été confrontées à un climat d’insécurité et aux phénomènes de vol et de kidnapping, a déploré par ailleurs Mme Gasarabwe.