Libye : Violents affrontements Ã  Tripoli

Des affrontements ont éclaté hier dans le sud de la ville de Tripoli entre les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA), soutenu par l'ONU, et les milices de la ville voisine de Tarhounah, située à environ 80 km au sud-est de la capitale. «Nos forces ont utilisé des armes lourdes pour attaquer plusieurs sites à Qasr Ben Ghashir, banlieue du sud de Tripoli. Nous voulons rétablir les sites contrôlés par les hommes armés de la Septième Brigade de Tarhounah», a déclaré une source de la chambre conjointe de sécurité, citée par des médias locaux. Plus tôt dans la journée, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) avait émis une mise en garde contre des actions militaires à Tripoli. Le sud de Tripoli est le théâtre de violents affrontements entre les forces du gouvernement et les milices armées depuis quelques jours.

Les violences ont fait au moins cinq morts et 33 blessés, d'après le ministère de la Santé.

Le ministre de l'Intérieur Adbulsalam Ashour a déclaré, lundi à une chaîne de télévision locale, qu'un accord de cessez-le-feu avait été atteint à Tripoli.