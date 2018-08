M. Ouyahia reÃ§oit la vice-prÃ©sidente vÃ©nÃ©zuÃ©lienne

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est entretenu mardi soir avec la vice-présidente de la République du Venezuela, Delcy Eloina Rodriguez Gomez, arrivée en début de soirée à Alger. Les entretiens se sont déroulés en présence des ministres des Finances, Abderrahmane Raouya, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. Mme Rodriguez Gomez avait effectué, lundi, une escale technique à Alger, avant de se rendre au Qatar. La vice-présidente de la République du Venezuela, Delcy Eloina Rodriguez Gomez, qui a achevé hier sa visite en Algérie, a été saluée, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediène, par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya.