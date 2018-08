Fournitures scolaires : Quand la flambÃ©e Â« dÃ©stabilise Â» les mÃ©nages

La saignée des budgets se poursuit. On a beau agir pour sauver les maigres ressources des ménages, mais rien n’y fait.

Les tentatives de raccommodage, du rafistolage en vrai, sont pour la plupart vouées à l’échec.

Des dépenses, encore une fois, viennent conforter les déséquilibres financiers de nombreuses familles algériennes qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Les événements se succèdent et les charges aussi.

En effet, après le Ramadhan, les fêtes de l’Aïd el Fitr et l’Aïd El Adha, le compteur des «additions» est actionné, pour la rentrée scolaire qui pointe le nout de son nez.

La spirale des achats, vêtements, livres et autres fournitures scolaires brisent l’échine des pères de familles, tenaillés par la cherté des articles et le souci de faire plaisir à leur progéniture, en cette occasion particulière, au sens propre et figuré.

À quelques jours de la rentrée, les regards des parents sont braqués sur les vêtements, les tabliers, les cahiers et autres affaires scolaires.

Les grandes surfaces, les marchés, les papeteries et le e-commerce, se sont mis déjà à l’heure du rendez-vous exceptionnel.

La rentrée est annoncée, il faut le signaler également, par l’entrée en lice, comme de coutume, des vendeurs à la sauvette qui envahissent les quartiers pour proposer aux clients, des cartables, des cahiers et bien d’autres fournitures scolaires.

En fait, au moment où les enfants profitent des derniers jours de vacances, les parents sont, quant à eux, hantés par le trousseau scolaire et l’idée de réussir ce rendez-vous, sans se casser les dents, notamment pour les familles, à charge de plusieurs enfants scolarisés.

La rentrée scolaire se transforme en supplice de Tantale pour ces dernières, contraintes à s’endetter auprès de proches ou encore mettre en gage les bijoux de la maman pour faire face aux dépenses induites par la succession de plusieurs évènements.

Dans ce sens, Malika, mère de quatre enfants scolarisés, nous dira que la rentrée scolaire vient, chaque année, secouer les budgets.

«La flambée des prix est devenue notre bête noire». Elle ajoutera, par ailleurs, que les budgets encaissent des coups durs, à cette occasion.

Azzedine, employé, trois enfants scolarisés à charge, dira pour sa part, que le recours à l’endettement après la fête de l’Aïd est inévitable.

«Les prix des articles scolaires ne font que grimper et pour y faire face, la solution demeure la demande d’avance sur salaire à mon employeur ou à l’un de mes amis», soutiendra-t-il.

La rentrée scolaire s’apparente ainsi, pour beaucoup de parents à un cauchemar qui revient chaque année, d’autant plus qu’elle est précédée par d’autres événements qui ont durement ébranlé les finances des ménages.

Samia D.