DÃ©lÃ©gation nationale Ã  la Protection de lâ€™enfance : DÃ©finir les prioritÃ©s

Un atelier de formation a été lancé hier, à Alger, au profit des acteurs concernés par la protection de l’enfance.

Il s’agit des membres qui font parties d’une commission conjointe qui regroupe en son sein plusieurs départements ministériels, des associations de la société civile, notamment le Réseau algérien pour la Défense des droits de l'enfant (NADA), ainsi que des cadres des corps de sécurité, qui auront pendant deux jours, l’occasion de débattre et d’acquérir davantage de connaissances des différents dispositifs et mécanismes relatifs à la protection de l’enfance.

L'objectif de cette formation, selon Mme Meriem Chorfi, déléguée nationale à la Protection de l'enfance (ONPPE) est «d’évaluer d’abord les acquis réalisés jusque là et de tracer ensuite les plans d’une stratégie cohérente en matière de protection de l’enfance». Pour ce faire «les recommandations du présent atelier de formation permettra certainement aux parties prenantes de rapprocher leurs points de vue et de mieux comprendre les perspectives pour déboucher sur une stratégie solide et une plateforme pour un plan national de protection de l’enfance» affirme-t-elle.

La déléguée a informé que son organe a reçu sur son numéro vert le «111 » et ce sont «480 appels depuis le mois d’avril dernier». Mme Chorfi estime primordial l’adhésion des citoyens à la démarche de signalement permettant d'intervenir à temps pour assurer la protection de cette frange de la société contre les dangers induits par l’environnement social, a déclaré que «le nombre des signalements impose des études de cas, afin de dégager les principaux causes toute atteinte à l’intégrité physique ou morale de l'enfant»

«C’est en fonction des données que possède l’ONPPE sur la nature des signalements reçus que les priorités seront définies en matière de protection des enfants et la définition de programmes d’action en la matière» explique Mme Chorfi, qui révèle «l’intérêt à privilégier la sensibilisation et l’information des citoyens sur l’importance de protéger les droits de la population juvénile»

Interpellée sur le phénomène de kidnapping des enfants, Mme Chorfi regrette que cela puisse se produire malgré les dispositions juridiques.

Elle estime qu’il est nécessaire de «favoriser l’approche de prévention plutôt que la punition» et d’ajouter que «le travail qui reste à faire est de mener des campagnes de sensibilisation, et la promotion des droits des enfants, afin d’attirer l’attention de la société sur l’importance de surveiller et de protéger les enfants, sans oublier le rôle primordial que joue la famille».

Poursuivant ses propos Mme Chorfi a rappelé les acquis en matière de législation «qui doivent être un moteur pour poursuivre les réalisations dans le domaine de la protection de l’enfant qui représente l’un des axes de la politique sociale de l’Etat». Par ailleurs, l’ancienne juge des mineurs n’a pas manqué de mettre en avant «le rôle fondamental que jouent les médias dans la vulgarisation de la culture des droits de l'enfant et contribution à la sensibilisation sur la protection de leurs droits»

De son côté, le président du réseau Nada, Abderrahmane Arar, a tenu a affirmé que «malgré les défaillances enregistrés, la protection de l'enfance demeure l'un des principaux axes de priorité des pouvoirs publics». Pour lui «les défaillances peuvent être illustrées par le nombre des cas des mineurs délinquants qui dépasse les 11.000» et d’expliquer que «ces fléaux sociaux ne sont pas nouveaux, mais il est impératif de trouver des solutions urgentes pour remédier à cette situation».

Si la délégué à la protection de l’enfance plaide pour «la sensibilisation», le président du réseau NADA privilégie quant à la lui la dissuasion par «l’activation de la peine capitale, temporairement au moins» explique-t-il, néanmoins «il faut accompagner, poursuit Arar et les victimes et les délinquants afin de les aider pour réussir leur insertion sociale».

Il y a lieu de signaler que cet atelier de formation est organisé par l'Organisation internationale de la réforme pénale en collaboration avec l'organe de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) créé par un décret exécutif du 19 décembre 2016.

A cela, il faut rappeler que l’Algérie à renforcé l’arsenal juridique concernant le dossier des affaires liées à l’enfance, notamment la consolidation des lois portant sur la promotion de la protection sociale de l’enfance avant le recours aux services judiciaires, notamment par l’amendement du code pénal de 2014.

