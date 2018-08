Constantine : RÃ©ception de 8 nouveaux Ã©tablissements scolaires

Huit nouveaux établissements pédagogiques seront réceptionnés pour la rentrée scolaire 2018-2019, laquelle aura lieu, mercredi prochain. C’est ce qu’a déclaré le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, lors de la conférence de presse organisée au siège du cabinet de la wilaya. Selon le chef de l’exécutif, ces acquis contribueront à atténuer le problème de la surcharge des classes constaté au niveau des structures scolaires se trouvant sur le territoire de la wilaya, particulièrement dans les nouvelles villes dépendant de la commune du Khroub. C’est dans ce contexte que M. Saïdoune a annoncé la transformation de deux écoles primaires, respectivement situés au niveau de Massinissa et de l’extension de l’unité de voisinage 20 d’Ali Mendjeli, en établissements d’enseignement moyen, et ce afin de pallier le manque enregistré en la matière l’année dernière. Par ailleurs, trois nouveaux lycées se trouvant dans le chef-lieu, Chaâb Erssas, et au niveau des cités Bekira et Djelloulia (commune de Hamma Bouziane) seront également opérationnels dès la semaine prochaine. En matière de restauration scolaire, le wali a évoqué l’habilitation et l’équipement de 14 cantines lesquels entreront en service durant le premier trimestre de l’année, ainsi que l’allocation d’un budget d’un montant de 62,7 milliards de centimes provenant de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, en plus des subventions consenties par la wilaya et les communes. Enfin, concernant le volet de la solidarité, M. Saïdoune a déclaré qu’une enveloppe s’élevant à 30 milliards de DA a été consacrée à l’acquisition de 26.9000 cartables scolaires, alors que 26.000 aides financières, sur les 55.000 prévues, ont été distribuées jusqu’ici. Pour rappel, la wilaya de Constantine comptait, au mois de septembre passé, 395 écoles primaires, 135 collèges d’enseignement moyen et 61 lycées. En plus des huit nouvelles structures, 80 autres sont en cours de réalisation et seront livrés prochainement. Issam B.