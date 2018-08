M. Mourad Medelci reÃ§u Ã  Astana par le prÃ©sident du Kazakhstan : CoopÃ©ration et coordination

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a été reçu hier par le président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, à Astana où il prend part à une conférence sur le thème «La Constitution: consécration des valeurs de l'Etat de droit, de la société civile et de l'Etat moderne», indique un communiqué de presse du Conseil constitutionnel. Dans une allocution au nom des délégations prenant part à la conférence, M. Medelci a adressé ses félicitations au Kazakhstan à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la Constitution (30 août) ainsi que les «salutations et les félicitations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue Noursoultan Nazarbaïev et ses vœux de progrès et de prospérité au peuple kazakh». A cette occasion, M. Medelci a mis en relief «les bonnes relations de coopération existant entre le Conseil constitutionnel algérien et son homologue kazakh», soutenant que les deux instances «jouent un rôle important dans l'édifice institutionnel des deux pays». Pour sa part, le président du Kazakhstan a exprimé à cette occasion «le souhait de voir les relations bilatérales entre l'Algérie et le Kazakhstan se développer davantage dans tous les domaines». Par ailleurs, M. Medelci a mis en avant «l'importance de l'accord de coopération qu'il a signé à Astana avec son homologue kazakh au nom de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines qui fédère cette dernière et la Conférence des organes de contrôle constitutionnel des pays de jeune démocratie (pays de l'Europe de l'Est et centrale), présidée actuellement avec dynamisme et mérite par le Conseil constitutionnel kazakh», précise la même source. Dans son allocution mardi devant les participants à la Conférence, M. Medelci a mis en exergue les «dimensions de l'accord conclu entre la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines et la Conférence des organes de contrôle constitutionnel des pays de jeune démocratie visant à établir et développer des relations de coordination et de coopération entre ces deux instances et les organes membres dans le domaine du contrôle constitutionnel, et à approfondir les visions communes sur la contribution de la justice constitutionnelle au renforcement de l'Etat de droit, de la démocratie, de la gouvernance et de la protection des droits de l'Homme». Le président du Conseil constitutionnel a évoqué, en outre, «les étapes de la création de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines qui a vu le jour, à l'initiative de l'Algérie, le 8 mai 2011 à Alger qui abrite son siège permanent». M. Medelci a salué les actions de cette organisation au double plan continental et international, rappelant qu'elle regroupe 45 instances africaines et 3 membres observateurs (Brésil, Russie et Turquie). Le président du Conseil constitutionnel a saisi cette occasion pour valoriser la 5e session de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, prévue à Alger en 2020 sous le thème «La relation entre la paix et la justice constitutionnelle.»