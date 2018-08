Lancement aujourdâ€™hui de la campagne de nettoyage : Â« Appelle ton voisin ! On va nettoyer Â»

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati supervisera, aujourd’hui, le lancement d’une grande campagne de nettoyage, à partir de la wilaya d’Alger, où elle participera dans la journée aux différentes activités des associations et des bénévoles

Mme Zerouati veut donner le bon exemple à travers cette campagne qui vise à associer les habitants des quartiers, des villages et des villes partout dans le pays à la préservation de l’environnement.

Outre les collectivités locales et la société civile, les entreprises économiques activant au niveau local participeront à cette campagne nationale de nettoyage en assurant tous les moyens nécessaires afin d'assurer le succès de cette opération ; la première responsable du secteur de l’environnement donne elle aussi «son coup de balai» aux côtés des bénévoles qui ont répondu largement à son appel lancé mardi dernier, dans la conférence qu’elle a animée à cette occasion.

De telles campagnes, qui visent à sensibiliser le citoyen sur l'impératif de préserver l'environnement et l'espace de vie et de l'impliquer dans des actions de nettoyage, ne seront pas «conjoncturelles», selon la ministre, mais se poursuivront toujours.

Mme Zerouati veut faire adhérer le plus grand nombre possible des citoyens «à la culture de préservation de l'environnement».

Sur les réseaux sociaux, le slogan de la campagne «Appelle ton voisin ! On va nettoyer !» est relayé sur une dizaine de pages. Cela prouve que les Algériens ont pris conscience de la nécessité de préserver leur cadre de vie et d’appuyer les efforts des autorités publiques en la matière.

Faut-il dire qu’un espace public agréable est ce qui matérialise le civisme des citoyens ? Même si la détérioration de la nature est due au non-respect des règles de protection de l’environnement par certains individus inconscients des dangers sur leur santé, d’abord, et des effets néfastes sur l’environnement. Il y a d’un côté le pessimisme de la situation : dégradation du cadre de vie à cause des comportements de certains concitoyens.

Nos villages et villes perdent leur lustre par les ordures qui sont versées, malheureusement, dans tous les coins des rues. Toutefois, l’optimisme est illustré par la volonté politique, par le recours aux nouvelles technologies pour la gestion, le recyclage et la valorisation énergétiques des déchets, par l'affectation d'importantes enveloppes financières pour les investissements s'inscrivant dans le cadre des stratégies de protection de l'environnement sont autant de démarches qui montrent la résolution des autorités publiques à aller jusqu’au bout.

«Le citoyen doit adhérer impérativement et en urgence à la culture de préservation de l'environnement», ne cesse de répéter Mme Zerouati, qui veut , à travers les différents campagnes que lance son département, inciter les citoyens à «l’adoption d’un comportement positif». On se rappelle la campagne de distribution de 10.000 couffins en juin dernier pour sensibiliser les citoyens à abandonner le sac plastique, entre autres campagnes.

Inciter à l’adoption de comportements civiques par la sensibilisation et les actions collectives, c’ est l’approche que privilégie la ministre qui a précisé, mardi dernier, que la coercition sera un moyen supplémentaire, en plus des efforts visant la préservation de l'environnement.

Ces mécanismes de coercition concernent l'institution d'une peine applicable par la force de la loi à toute atteinte à l'environnement.

La campagne de nettoyage, qui sera lancée aujourd’hui, est la conjugaison des efforts de plusieurs parties, outre les collectivités locales et la société civile et les entreprises économiques activant au niveau local participeront à cette campagne en assurant tous les moyens nécessaires afin d'en assurer le succès.

Tahar Kaidi