Annaba : DÃ©molition de prÃ¨s de 200 constructions illicites

Une large opération de démolition de près de 200 constructions illicites, dont les anciens occupants ont bénéficié de nouvelles habitations à la ville de Draâ Errich, vient d’être lancée. L’opération cible les sites de Sidi Harb 2 et d’El-Kadisia, implantés dans la pleine Ouest du chef-lieu de wilaya, où les moyens matériels nécessaires ont été mobilisés pour faciliter cette action devant être soldée par la délivrance au profit des anciens occupants des lieux des procès de démolition leur permettant de prendre possession de leurs nouveaux logements. Cette opération, inscrite dans le cadre du programme de distribution de 7.000 logements publics locatifs (LPL) destinés aux demandeurs d’habitat vivant dans des conditions précaires dans la ville d’Annaba, a ciblé, dans une première phase, 9 quartiers dont la vieille ville, le centre-ville et la cité El-Mehafer. Les mesures organisationnelles, prises par les services de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) visant à parer toute éventualité de fraude, ont été favorablement accueillies par les bénéficiaires de nouveaux logements, a-t-on noté. Aussi, dans le cadre des mêmes mesures organisationnelles, les services de l’OPGI ont procédé à la mise sous scellés de 500 habitations, situées dans la vieille ville et des caves de certaines immeubles au chef-lieu de wilaya, dont les propriétaires ont bénéficié de logements neufs au nouveau pôle urbain de Draâ Errich. La distribution de nouveaux logements, inscrits dans le cadre du programme de 7.000 LPL au profit des bénéficiaires, se poursuit dans des conditions organisationnelles jugées, selon les responsables, «excellentes». Aussi, des enquêtes, menées par les mêmes services, dans certains cas concernés par ce programme se poursuivent, a-t-on indiqué.