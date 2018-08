Habitat, MalfaÃ§ons et absence de structures : Tout manquement signalÃ© fera lâ€™objet de sanctions

M. Temmar juge légitimes les préoccupations des souscripteurs

Devant les retards jugés par certains souscripteurs d’excessifs, les projets du LPP en instance devront être lancés tous avant le 15 septembre prochain. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, qui, cité par l’APS, a sommé les responsables de tout mettre en œuvre pour mettre en branle avant ces délais les chantiers du reste des programmes de la formule du logement promotionnel public. «En parallèle, nous rassurons les souscripteurs que nos services veilleront sur le contrôle de la qualité des logements», a-t-il assuré, lors de la sortie qui l’a menée, avant-hier, dans les sites de Rouiba et de Bordj El-Bahri (Alger). Abdelwahid Temmar a mis en garde en effet contre tout manquement dans la réalisation des logements, que ce soit pour la qualité ou les délais, et soutenu que les contrevenants, à savoir les bureaux d'études et les entrepreneurs, seront sanctionnés s’il est prouvé qu’ils ont failli à leurs engagements. «Tout manquement signalé fera l'objet de sanctions à l'encontre des bureaux d'études qui assumeront les différentes peines édictées par la loi. Nous étudions soigneusement les rapports sur la qualité des logements. Des enquêtes ont été ouvertes dans toutes les wilayas du pays, et nous n’hésiterons pas à sanctionner les entreprises défaillantes s’il s’avère qu’il y a tricherie et non-respect des dispositions réglementaires», a-t-il averti. Les sanctions peuvent, selon lui, être très lourdes, pouvant aller jusqu'à la résiliation des contrats et la poursuite judiciaire à l'encontre des entreprises mises en cause. L’exemple de ces malfaçons porte sur des manquements relevés par des souscripteurs du site de Bordj El-Bahri, lors de la livraison de leurs logements qui sont dépourvus de gaz naturel. D’autres se plaignent de l’absence des réseaux de l’eau potable et de l’électricité, et de structures publiques. «Ce sont des préoccupations légitimes. Les citoyens sont dans leur droit de soulever de telles manquements de manière civilisée et en étant raisonnables.

Il est inacceptable de livrer des logements sans ces éléments de base, mais je peux vous affirmer que les problèmes seront réglés en toute transparence», a-t-il noté, en s’engageant dans la foulée que ces préoccupations seront examinées et prises en charge. «Je peux vous dire que des décisions strictes ont été prises à ce sujet, et je reviendrai le 5 septembre pour voir si ces décisions sont respectées et prises en considération», a promis le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, visiblement décidé à en finir une fois pour toutes avec les contraintes qui freinent l’augmentation de la cadence des travaux, assurant que le suivi sur le terrain de tous les programmes se poursuivra en vue de «remédier» aux lacunes enregistrées dans certains chantiers.

Cependant, Temmar ne manquera pas de relever les efforts «colossaux» accomplis par les pouvoirs publics dans le secteur de l’Habitat, et estime que ces cas de défaillance ne constituent pas la règle. «Il ne faut pas amplifier cette situation ni la généraliser au reste des projets. La majorité des logements sont bien faits, que ce soit le social, LPP ou AADL. Les solutions et les moyens financiers sont disponibles pour le règlement de tous les problèmes», a-t-il rassuré, en affirmant que les retards accusés par les chantiers ont été causés par des contraintes financières des entreprises chargées de la réalisation des projets en question.

« Les moyens financiers sont disponibles »



Lors de cette sortie, le ministre a instruit les responsables des chantiers de l'impératif de «respecter» la qualité de la réalisation et l'aspect «esthétique» de l'aménagement extérieur, ainsi que la réalisation des équipements publics tels les écoles, les structures sanitaires et les espaces verts.

Compte tenu de l'environnement de ces cités, il a été procédé à l'aménagement d’Oued Bouriah, à la cité Ahmed-Medeghri (Rouiba), à travers le changement de son cours pour qu'il se jette dans les canalisations souterraines avec des délais de réalisation fixés à 8 mois à compter du 10 mai dernier, rapporte l’APS. Une démarche qui va «en finir» avec plusieurs problèmes de santé et d'environnement, et contribuera à donner une «belle» image au périmètre d'habitat à travers l'exploitation de la surface de l’oued pour la réalisation des routes et espaces verts. Temmar a appelé également les responsables des chantiers à donner des appellations urbaines aux cités de manière à en finir avec celles des chiffres (cités de logements), outre la dénomination des rues et routes, pour que ces cités soient des «monuments» préservés dans la mémoire des Algériens.

Par ailleurs, le ministre de l'Habitat a formulé des observations aux responsables de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) sur la qualité et la cadence de la réalisation des travaux, mettant l'accent sur l'impératif de consentir «davantage» d'efforts pour la livraison des logements avant décembre prochain.

L'entreprise chinoise chargée de la réalisation est le premier partenaire de l'ENPI avec un quota de 6.913 unités de logement. 50% de leurs projets sont financés via le Crédit populaire d'Algérie (CPA). À Alger, seulement 5.940 logements promotionnels publics ont été livrés à ce jour, alors que 4.500 autres sont en attente pour un total de 26.200 unités programmées. Ce qui atteste des grands retards qu’accuse le programme LPP.

S. A. M.