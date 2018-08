CholÃ©ra, Nouveau bilan : 62 cas confirmÃ©s et 62 cas nÃ©gatifs sur les 173 hospitalisÃ©s

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a fait état hier de 62 cas de choléra confirmés et 62 autres négatifs sur les 173 cas hospitalisés depuis le 7 août en cours. En revanche, «aucun nouveau décès n'a été notifié en dehors des deux décès qui ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Blida».

Le ministère a indiqué, dans un nouveau bilan établi à la date du 28 août 2018, que les cas confirmés sont répartis à travers six wilayas du centre du pays, en l'occurrence Bouira (3 cas), Blida (30 cas), Tipasa (14 cas), Alger (13 cas), Médéa et Aïn Defla (1 cas chacune). La même source relève, en outre, que «tous les malades sont pris en charge au niveau de l'EHS El Kettar et l'EPH de Boufarik» et que «85 cas ont été mis sortants», assurant que les cas restant hospitalisés «évoluent favorablement».

Le ministère de la Santé tient à rappeler, par la même occasion, les principales mesures visant à endiguer la propagation de la maladie, à savoir le lavage soigneux des mains avec du savon et de l'eau propre plusieurs fois dans la journée, particulièrement avant le contact avec un aliment, avant chaque repas et après l'utilisation des toilettes, le lavage des légumes et des fruits avant leur consommation ainsi que l’ébullition et la javellisation de l'eau de stockage avant son utilisation.

Il est recommandé également de ne pas s’approvisionner au niveau des points d’eau non traités et non contrôlés tels que les sources et les puits.

La même source rappelle qu'en cas d’apparition de diarrhée et vomissements, il est impératif de se présenter dans une structure de santé la plus proche, de se réhydrater en prenant suffisamment d’eau et de sels de réhydratation orale (SRO) et d’apporter une attention particulière aux enfants et aux personnes âgées. Pour plus d'informations, les citoyens peuvent consulter le site web du ministère de la Santé : www.sante.gov.dz.



Aucun cas à Oran



La wilaya d’Oran n’a enregistré aucun cas confirmé de choléra, a-t-on indiqué hier, auprès de la Direction de la santé et de la population(DSP) de la wilaya. Suite à un flash d’information paru sur une chaîne de télévision privée faisant état de «l’existence de trois cas suspects de choléra» à Oran, le directeur de la santé et de la population de la wilaya, Abdelnasser Boudaa, a rassuré dans un communiqué, dont une copie a été transmise à l’APS, qu'Oran «n’a enregistré aucun cas confirmé de choléra».

«Les services de la Direction de la santé et de la population de la wilaya ont renforcé le dispositif de prévention mis en place habituellement pour chaque saison estivale contre les maladies à transmission hydrique», a ajouté la même source. Le communiqué indique que «seul le directeur de la santé et de la population est habilité à communiquer les informations sur tout cas éventuel».