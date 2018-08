Agriculture : Le crÃ©dit Rfig a le vent en poupe

La wilaya de Constantine a engrangé une production «record» en céréales au titre de la saison agricole 2017-2018 avec 2,9 millions de quintaux, une première jamais enregistrée depuis 22 ans, a-t-on appris du Directeur local des services agricoles (DSA), Yacine Ghediri. Qualifiant «d’excellent» cette production, le DSA a fait état, dans une déclaration à l’APS, de la récolte, dans le cadre de l’actuelle saison agricole 2017-2018, de près de 2 millions de quintaux de blé dur, de 704.000 q de de blé tendre, de 274.00 q d’orge et 4.000 q d’avoine.

Cette récolte a été réalisée sur une surface de 81.204 hectares avec un rendement moyen estimé à 36 quintaux à l’hectare, contre 15 q/ha enregistré au titre de la saison agricole écoulée, a précisé le même responsable, soulignant que 54.100 ha avaient été réservés à la culture du blé dur, 19.350 du blé tendre, 6.975 ha de l’orge et 1.115 ha pour la culture du fourrage. M. Ghediri a souligné que la concrétisation de cette récolte jugée «positive» était le fruit de plusieurs facteurs, dont l’engagement des agriculteurs à suivre le processus technique de l’opération production supervisée par un staff compétents de la DSA, la mobilisation des moyens nécessaires (engrais, entre autres) et les campagnes de sensibilisation au profit des agriculteurs des 12 communes que compte la wilaya. Plusieurs autres facilitations mises en place par l’Etat ont contribué à la concrétisation de cette récolte, à l’instar de crédit Rfig, a ajouté le même responsable, qui a fait état de la validation, cette année, de 1.654 dossiers dans le cadre du dispositif d’accompagnement (Rfig) et la réservation par les banques d’environ 2 milliards de DA, à cet effet.