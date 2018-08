Dispositif de prÃ©vention : Maintenu jusquâ€™Ã  octobre prochain

Selon la DGF, le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts, mis en place depuis le 1er juin dernier sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre prochain.

En raison des risques persistants durant cette période, elle fait appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, d'observer plus de vigilance et d'apporter leur contribution sur le plan d'alerte et de la prévention.

L’accent est mis sur la la nécessité de maintenir le dispositif en place tout en redoublant de vigilance.

En effet et bien que la situation cet été et jusqu’à ce jour, prête à l’optimisme de voir la saison estivale s’achever avec un minimum de dégâts, cependant la vigilance reste vivement recommandée.

Il convient de rappeler dans ce contexte que pas plus tard que le 23 août dernier, c’est pas moins de 20 hectares de couvert végétal qui sont partie en fumée, lors d’un incendie enregistré dans la commune de Bordj Sebat, dans la wilaya de Guelma.

L’incendie qui s’est produit mercredi dernier vers 11h 15 dans la zone de Takat dans la mechta de Lemsaâdia relevant de la même commune, à l’Ouest de Guelma, selon les informations recueillis auprès de la protection civile, a été à l’origine de la destruction de 19,5 hectares d’oliviers, de broussailles et de chênes lièges. Les sapeurs pompiers ont défié le feu durant plus de huit heures pour venir à bout des flammes.

En comparaison avec la même période de l'année précédente, la DGF indique qu'entre le 1er juin et le 22 août 2017, il avait été enregistré 2.213 foyers ayant parcouru une superficie totale de 42.637 ha dont 16.721 ha en forêts.