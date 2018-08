Feux de forÃªt : Plus de 1.500 hectares dÃ©truits depuis juin dernier

Dans le cadre du suivi de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt pour l'année 2018, une réunion d'évaluation et d'analyse du bilan partiel des incendies de forêt s'est tenue, avant-hier au siège du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (MADRP).

Durant la période du 1er juin au 22 août 2018, il a été enregistré 436 foyers ayant parcouru une superficie totale de 1.512,35 ha dont : 801,64 ha de forêts, 225,60 ha de maquis et 485,11 ha de broussaille. Soit une moyenne de 5,25 foyers par jour et une superficie de 3,46 ha par foyer. Comparativement à la même période de l'année 2017, il avait été enregistré 2.213 foyers ayant parcouru une superficie totale de 42 637 ha dont 16.721 ha en forêts, soit une diminution significative de 1.771 foyers d'incendies et une superficie affectée par les feux de 41.124,65 ha.

La DGF indique que la région la plus touchée par les feux de forêts est celle de l'Est avec 1.009,75 ha et 104 foyers, suivie du Centre (323,68 ha, 207 foyers) et de l'Ouest (178,92 ha, 125 foyers). La surface forestière affectée par les feux de forêts dans la région Est représente à elle seule 51 % du total national.

A l'issue de la rencontre nationale sur la problématique des incendies de forêts, sous l'égide des ministres de l'Intérieur des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire et de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, organisée le 26 mai 2018, au niveau du Palais des Nations regroupant l'ensemble des acteurs impliqués dans le dispositif de prévention et d'intervention contre les incendies de forêts, et en exécution des recommandations émises lors de la clôture de la rencontre, il a été noté un saut qualitatif en matière de travaux préventifs à la charge des partenaires ayant assisté à cette réunion.

Dans le domaine de la ville, la direction des forêts est accompagnée par l’Agence spéciale algérienne et météo Algérie. Les organismes ont appuyé la campagne à travers la transmission de bulletins météo spéciaux (BMS) pour la météo et l’évaluation au temps réel des dégâts causés ainsi que le degré de reprise végétative par l’ASAL qui diffusait des images satellitaire de ALSAT2. Par ailleurs, le président de la réunion, le secrétaire générale du MADRP a mis l’accent sur la nécessité de «maintenir le dispositif en place» tout en redoublant de vigilance. Il appellera les partenaires de la campagne de faire plus d’efforts en matière de mesure préventives.

Ont pris part à cette rencontre, le directeur général des forêts, les représentants du ministère de l'Intérieur, du ministère des Travaux publics et des Transports, de la Direction générale de la Protection civile, l'Office nationale de la météorologie, de la Sonelgaz (GRTE) et de la Société nationale des Transports ferroviaires.

Pour rappel, le dispositif opérationnel mis en place par la DGF est composé de 406 postes de vigies avec un effectif de 961 éléments repartis à travers les massifs forestiers; 473 brigades mobiles pour la première intervention, avec un effectif de 2.351 agents des forêts ; 28 camions ravitailleurs de grandes capacités pour l'approvisionnement en eau des camions de lutte et des brigades mobiles de première intervention ; 2.661 points d'eau mobilisés en forêts ou à proximité.

Il y a aussi 7.624 ouvriers issus des 732 chantiers des entreprises engagées dans la réalisation des travaux forestiers, pour les besoins de la lutte active.

Mohamed Mendaci