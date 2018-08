Le chiffre du jour : 900 millions de dollars

Le Kenya recevra une mission de conseils américains, pour discuter du «Doing Business in Africa ». L’orsque le président américain, Donald Trump, a reçu le jeune et récemment réélu président kényan Uhuru Kenyata, cette visite a été fructueuse avec des engagements et promesses de contrats évalués à 900 millions de dollars. Trump n’a pas manqué de plaider la cause de l’entreprise américaine Betchel, qui est en course pour construire une autoroute au Kenya.