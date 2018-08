PÃ©trole : Le Brent Ã  plus de 76 dollars

Les prix du pétrole étaient en légère hausse hier en cours d'échanges européens, dans un marché très calme avant la diffusion des chiffres du gouvernement américain sur les stocks du pays. Dans la matinée, le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en octobre valait 76,07 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 12 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance gagnait

21 cents à 68,74 dollars. La veille, les cours se sont repliés en fin de séance, après avoir fortement démarré. Le Brent et le WTI ont ainsi enregistré leur deuxième journée de baisse sur les neuf dernières journées de cotation. Un analyste a jugé la séance de mercredi d’«ennuyeuse» et sans tendance forte. L'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) doit publier plus tard dans la journée ses données sur les stocks de brut et la production aux Etats-Unis.

Pour les stocks arrêtés au 24 août, les analystes tablent sur un recul d'environ 1,5 million de barils des stocks de brut, sur un maintien des stocks d'essence et sur une hausse de 1,65 million de barils des stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et diesel), selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg. La veille, la Fédération professionnelle API (American petroleum institute) a publié ses propres données, jugées moins fiables que celles du gouvernement américain. Elle aurait fait état d'une légère augmentation des stocks de brut de 38.000 barils, après un recul de 5,17 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence, eux, auraient augmenté de 21.000 barils. Ces nouvelles hausses, normalement rares en période estivale, «s'ajoutent à la pléthore de signaux baissiers», ont jugé des analystes qui citent «le ralentissement de la croissance des kilomètres parcourus aux Etats-Unis», la «détérioration des taux de change» pour les pays émergents et «l'incapacité apparente à éliminer le surplus des stocks hors Etats-Unis». À contrario, la perspective du retour des sanctions américaines sur le pétrole iranien a récemment soutenu les cours.



Prix du panier de l’Opep à près de 75 dollars



Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s`est établi mardi à 74,75 dollars, contre 74,09 dollars la veille, a indiqué hier cette Organisation sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence des pétroles bruts de l'Opep comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),Djeno (Congo), Oriente (Ecuador), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), l'Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( kuwait), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marin(Qatar), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela). Le cours du baril de Brent continuait sur sa lancée mardi en cours d'échanges européens, bénéficiant d'un affaiblissement du dollar après l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Mexique. Les cours «ont bénéficié d'un dollar plus faible et des espoirs que les Etats-Unis et la Chine parviennent à résoudre bientôt leur conflit commercial», ont jugé les analystes du groupe bancaire allemand Commerzbank. «Le récent attrait pour le dollar comme valeur refuge s'est atténué après la nouvelle positive d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique», ont ajouté les analystes de Phillip Futures (un bureau d'analyse et de conseil sur les marchés financiers). L'or noir étant libellé en dollars, un affaiblissement de celui-ci rend le pétrole moins cher pour les acheteurs utilisant d'autres devises. Le pétrole continuait ainsi sur sa lancée après avoir terminé en hausse lors de sept des huit précédentes séances, à New York comme à Londres. La baisse, annoncée vendredi, du nombre de puits en activité aux Etats-Unis et le recul, dévoilé hier, des réserves américaines de brut ont contribué à doper les prix la semaine dernière. La perspective du retour des sanctions américaines visant les exportations iraniennes de pétrole au mois de novembre a également contribué à la récente hausse. Par ailleurs, les chiffres dévoilés lundi par l'Opep sur une hausse de laproduction, selon laquelle l'organisation a extrait en juillet plus d'or noir que les mois précédents.

L'Opep et ses partenaires, tenus par un accord de réduction de la production en vue de soutenir les prix du pétrole après la chute de l'or noir survenu à partir de l'été 2014 lorsque les prix ont connu des baisse significatives. Cette tendance baissière s'est poursuivie jusqu'à 2016 où le prix du baril est passé sous la barre de 30 dollars. L'accord historique entre les pays de l'Opep et les pays producteurs non membre de l'organisation à leur tête la Russie, entré en vigueur à partir de 2017, a permis de maitriser l'offre de brut et redresser ainsi le cours du baril. La prochaine réunion de l'Opep avec ses alliées se tiendra le 23 septembre prochain à Alger.